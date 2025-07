Mit Unterschriften gegen Pumptrack

Es war zu erwarten: Gegen den Verpflichtungskredit von brutto 480 000 Franken für den Bau eines Pumptracks in Magden wird das Referendum ergriffen.

An der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 18. Juni war das Geschäft mit einem deutlichen Mehr gutgeheissen worden. Jetzt werden Unterschriften gesammelt, damit die Magdenerinnen und Magdener in einer Urnenabstimmung nochmals darüber entscheiden können. Der Magdener Verwaltungsleiter Severin Isler bestätigt entsprechende Informationen der NFZ. Damit das Referendum zustande kommt, braucht es bis am 25. Juli mindestens 265 gültige Unterschriften. Gelingt dies, kommt es entweder am 28. September oder am 30. November zur Urnenabstimmung, wie Isler erläutert. (vzu)