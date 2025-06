MIT TEAMGEIST UND FREUDE

Die Jugi Möhlin nahm mit 18 Kindern am Jugendturnfest im Mettauertal teil: Ballweitwurf, Weitsprung, 800-Meter-Lauf, Hindernislauf, Allrounder-Parcours – mit viel Einsatz, Teamgeist und Freude meisterten die Kinder die sportlichen Herausforderungen und genossen den gemeinsamen Tag. Als ...

Die Jugi Möhlin nahm mit 18 Kindern am Jugendturnfest im Mettauertal teil: Ballweitwurf, Weitsprung, 800-Meter-Lauf, Hindernislauf, Allrounder-Parcours – mit viel Einsatz, Teamgeist und Freude meisterten die Kinder die sportlichen Herausforderungen und genossen den gemeinsamen Tag. Als Ausklang der Saison steht für die Jugi Möhlin ein Besuch in der Badi Möhlin bevor – danach geht es in die wohlverdienten Sommerferien. (mgt)