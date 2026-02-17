Mit spitzer Zunge und viel Humor

Mit spitzer Zunge und viel Humor17.02.2026 Fricktal
Schnitzelbänke an der Fricktaler Fasnacht
S Mehler Wasser und Getreid
isch nach wie vor vom Beschte
drum baut me im Feldschlössli –
gern Bier mit dere Gerste.
Das gmeinsam neu Pumpwerk –
bringt mich us Freud zum Gumpe,
...
MORALTANTE
Das Gschenk vo der Saline,
e Wellebrecher
als Kreiselmonument
gend mir wieder zrugg,
wege zviel Beton und Zement
düends em Saline-Chef doch
eifach vors Bürofenster stelle
denn chan er sich der ganz
Tag sy Urmeer selber vorstelle.
DR BESEBINDER
E Klarinette-Melodie,
wunderschön, sie wird verstumme,
dr Bönigeischt hört leider uff,
das freut nur die Dumme.
Er heig schiins e neus Projekt,
bis gränzwärtig-dreischt,
er goht in Zeiniger Politik,
und nännt sich Börligeischt.
FRIDOLIN
Mer freue eus über die neue
Spielplätz und Brötlistelle.
Rutschbahne, Klättergrüscht,
Wasser, Sand, alles wo d’Kind
händ welle.
D Brötlistell am Fasnachtsbärg
esch sogar vergoldet worde
so ganz näbebi.
Muesch nüm in Wald dech
go verstecke für s Gschäft
gross oder chli.
Es super toi toi toi, met Holzverkleidig
und Härzli in de Tür.
doch Achtung! Eifach so, chasch
dört ned druf, muesch ali in
de Reservationslischte am schwarze
Brätt iträge defür!
KONFETTISCHISSER
Dr Derrer hockt in sim Bohème
fuchstüüfelswild macht d’Fuscht im Sack
Denn vor siner Beiz hock ständig
das cheibe doofe Pöschtlipack
Sini Kutsche het miese wäg
s’Gricht das het eso entschiede
Sithär herrscht um die Pflaschterstei sälte meh no Friede
Mir findes irgendwie no luschtig
das isch doch wieder typisch Manne
Denn eigentli sött doch e Poscht
mitem Kutscher zämmespanne
CHAIPIRINHAS
Dört äne am Bärgli dört stoht
dr Andreas Geiss
de will Amme wärde im Dorf
isch ei Meis
Am andere Bärgli isch dr Börli
dehei
de regt sich uf will dr Geiss
spielt Schalmei
Au dr Kohler us dr Räbgass
würd gärn Amme si
drum schlüpft er im Börli
sis Fuudi dri
dr Geiss isch am flötle für Börli
wirds änger
denn Chance het er keini gege
de Rattefänger
Am Schluss günnt dr Geiss
dütlich und wunderbar
doch drhinder steckt dMafia
füre Börli isch da klar
Au füre Kohler hets sich it glohnt
will är isch jetzt au no als Vice
enttrohnt
dr Börli gsehsch jetzt hässig
im Züg umme gumpe
denn ohni ihn wird Zeinige
verlumpe
Und wer steckt do drhinter isch
zimlich dreischt
denn dr Mafiaboss isch dr
Bönigeischt!
BÖNIGEISCHT