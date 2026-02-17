Mit spitzer Zunge und viel Humor

S Mehler Wasser und Getreid isch nach wie vor vom Beschte drum baut me im Feldschlössli – gern Bier mit dere Gerste. Das gmeinsam neu Pumpwerk – bringt mich us Freud zum Gumpe, ...

Schnitzelbänke an der Fricktaler Fasnacht

S Mehler Wasser und Getreid

isch nach wie vor vom Beschte

drum baut me im Feldschlössli –

gern Bier mit dere Gerste.

Das gmeinsam neu Pumpwerk –

bringt mich us Freud zum Gumpe,

jetzt cha me s Wasser uf Rhyfälde –

und s Bier zruck uf Mehli pumpe.

MORALTANTE

Das Gschenk vo der Saline,

e Wellebrecher

als Kreiselmonument

gend mir wieder zrugg,

wege zviel Beton und Zement

düends em Saline-Chef doch

eifach vors Bürofenster stelle

denn chan er sich der ganz

Tag sy Urmeer selber vorstelle.

DR BESEBINDER

E Klarinette-Melodie,

wunderschön, sie wird verstumme,

dr Bönigeischt hört leider uff,

das freut nur die Dumme.

Er heig schiins e neus Projekt,

bis gränzwärtig-dreischt,

er goht in Zeiniger Politik,

und nännt sich Börligeischt.

FRIDOLIN

Mer freue eus über die neue

Spielplätz und Brötlistelle.

Rutschbahne, Klättergrüscht,

Wasser, Sand, alles wo d’Kind

händ welle.

D Brötlistell am Fasnachtsbärg

esch sogar vergoldet worde

so ganz näbebi.

Muesch nüm in Wald dech

go verstecke für s Gschäft

gross oder chli.

Es super toi toi toi, met Holzverkleidig

und Härzli in de Tür.

doch Achtung! Eifach so, chasch

dört ned druf, muesch ali in

de Reservationslischte am schwarze

Brätt iträge defür!

KONFETTISCHISSER

Dr Derrer hockt in sim Bohème

fuchstüüfelswild macht d’Fuscht im Sack

Denn vor siner Beiz hock ständig

das cheibe doofe Pöschtlipack

Sini Kutsche het miese wäg

s’Gricht das het eso entschiede

Sithär herrscht um die Pflaschterstei sälte meh no Friede

Mir findes irgendwie no luschtig

das isch doch wieder typisch Manne

Denn eigentli sött doch e Poscht

mitem Kutscher zämmespanne

CHAIPIRINHAS

Dört äne am Bärgli dört stoht

dr Andreas Geiss

de will Amme wärde im Dorf

isch ei Meis

Am andere Bärgli isch dr Börli

dehei

de regt sich uf will dr Geiss

spielt Schalmei

Au dr Kohler us dr Räbgass

würd gärn Amme si

drum schlüpft er im Börli

sis Fuudi dri

dr Geiss isch am flötle für Börli

wirds änger

denn Chance het er keini gege

de Rattefänger

Am Schluss günnt dr Geiss

dütlich und wunderbar

doch drhinder steckt dMafia

füre Börli isch da klar

Au füre Kohler hets sich it glohnt

will är isch jetzt au no als Vice

enttrohnt

dr Börli gsehsch jetzt hässig

im Züg umme gumpe

denn ohni ihn wird Zeinige

verlumpe

Und wer steckt do drhinter isch

zimlich dreischt

denn dr Mafiaboss isch dr

Bönigeischt!

BÖNIGEISCHT