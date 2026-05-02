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Mit «Seegfrörni» aufs Glatteis

  02.05.2026 Frick
Ob sie am Ende immer noch lachen, das wissen bis zur Premiere nur die Schauspielenden selber. Foto: zVg
Ob sie am Ende immer noch lachen, das wissen bis zur Premiere nur die Schauspielenden selber. Foto: zVg

Theaterverein Staffeleggtal feiert am 7. Mai Premiere in Fricks Monti: «Ziehen Sie sich warm an!», rät der Theaterverein Staffeleggtal und lädt in diesem Jahr ein zu «Seegfrörni», einem Schwank in zwei Akten. Doch Achtung! Die Temperaturen sind tief, ...

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