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Mit schwerem Geschütz und spielerischer Leichtigkeit

  12.05.2026 Möhlin
Ob auf Holzlatten im Gleichschritt, oder ein paar Körbe werfen: kann ja jeder. Man möge es mal in schwerer Ausrüstung versuchen.
Ob auf Holzlatten im Gleichschritt, oder ein paar Körbe werfen: kann ja jeder. Man möge es mal in schwerer Ausrüstung versuchen.

Die Atemschützer der Feuerwehren Möhlin und Rheinfelden sind jeweils an vorderster Front anzutreffen. Selten aber so, wie zuletzt im Dorf.

Ronny Wittenwiler

Schweres Geschütz, Sauerstoffflaschen und Masken. Eigentlich absolut einsatzbereit, doch stattdessen werfen ...

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