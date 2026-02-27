Mit Salmwochen in den Frühling starten

Der Rhein war über Jahrhunderte eine sichere Existenzgrundlage der Einwohner von Laufenburg. Er bot den hiesigen Fischern üppige Fanggründe. Die Laufenburger Salmwochen sollen daran erinnern, dass Laufenburg einst eine Hochburg der Salmfischerei und der Laufenburger Salm ein weit ...

Der Rhein war über Jahrhunderte eine sichere Existenzgrundlage der Einwohner von Laufenburg. Er bot den hiesigen Fischern üppige Fanggründe. Die Laufenburger Salmwochen sollen daran erinnern, dass Laufenburg einst eine Hochburg der Salmfischerei und der Laufenburger Salm ein weit über die Landesgrenzen hinaus begehrter Fisch war. Sogar am Hofe von Versailles wurde der Laufenburger Lachs serviert. Der Bau der Wasserkraftwerke vor rund 100 Jahren stoppte den Zug des «Gold des Rheines». Bereits zum 26. Mal laden die Laufenburger Gastronomen beidseits des Rheins vom 6. März bis zum 3. April zu grenzenlosem Geniessen ein. So wollen die Gastronomen mit den Salmwochen auch das Bewusstsein für den Salm und den einzigartigen Lebensraum Hochrhein wecken und schärfen. Für Geschichtsinteressierte findet passend zum Thema eine Stadtführung statt. (mgt/nfz)