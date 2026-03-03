Mit Rückenwind in den Endspurt

Die 1. Liga Damen von Volley Möhlin blicken auf eine äusserst erfolgreiche Phase zurück. Nach zwei wichtigen Siegen in Serie bereitet sich das Team nun auf das nächste Highlight vor. Am kommenden Samstag empfängt das Team von ...

Volley Möhlin, 1. Liga Damen

Die 1. Liga Damen von Volley Möhlin blicken auf eine äusserst erfolgreiche Phase zurück. Nach zwei wichtigen Siegen in Serie bereitet sich das Team nun auf das nächste Highlight vor. Am kommenden Samstag empfängt das Team von Trainerin Monique Lindemann die Tabellen - nachbarinnen vom VBC Münchenbuchsee in der Steinlihalle und will das Spiel unbedingt gewinnen.

Die Formkurve der Möhlinerinnen zeigt steil nach oben. In den vergangenen Partien bewiesen sie nicht nur spielerische Klasse, sondern auch enorme Nervenstärke. Zuerst stand die Reise zum Auswärtsspiel gegen das Schlusslicht VBC Langenthal an. Obwohl Möhlin als Favorit in die Partie startete, war das Spiel umkämpfter, als es das klare Resultat vermuten liesse. Die Gastgeberinnen leisteten erheblichen Widerstand. Doch Volley Möhlin blieb fokussiert und liess sich nicht beirren. Mit einer konzentrierten Leistung in allen Mannschaftsteilen und druckvollen Service-Aktionen sicherten sie sich einen letztlich verdienten 3:0-Erfolg.

Krimi im Wallis

Das Auswärtsspiel gegen die Walliserinnen vom VBC Lalden entwickelte sich zu einem echten Volleyball-Krimi. Nach einer intensiven Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten, behielten die Fricktalerinnen im entscheidenden fünften Satz die Oberhand. Mit einem 3:2-Sieg belohnte sich das Team für seinen Kampfgeist und bewies, dass es auch in hektischen Schlussphasen einen kühlen Kopf bewahren kann.

Hochspannung am kommenden Samstag

Mit diesen fünf Punkten im Gepäck empfängt Volley Möhlin am kommenden Samstag, 7. März, den VBC Münchenbuchsee, der in der Tabelle knapp vor ihnen liegt. Die Begegnung der beiden Tabellennachbarinnen verspricht Hochspannung. Für Möhlin ist es eine ideale Gelegenheit, den positiven Trend fortzusetzen und die eigene Position in der 1. Liga weiter zu festigen. Das Team setzt dabei einmal mehr auf die Unterstützung des Heimpublikums, um den Schwung aus den letzten Wochen in einen weiteren Erfolg umzumünzen. Die Spielerinnen haben zuletzt gezeigt, dass sie auch in engen Situationen bestehen können. Nun gilt es, diesen Elan zu nutzen, vor den eigenen Fans nochmals alles aus sich herauszuholen und die wichtigen Punkte im Steinli zu behalten. (mgt)