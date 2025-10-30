Mit Qualität und Quantität

Nach ein paar Saisons mit einem kleinen Kader kann das 4. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten dieses Saison aus dem Vollen schöpfen. Das Kader ist breit aufgestellt, die Stimmung ist gut, und der Saisonstart war ...

4. Liga-Team von Volley Smash 05 mit gutem Saisonstart

Nach ein paar Saisons mit einem kleinen Kader kann das 4. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten dieses Saison aus dem Vollen schöpfen. Das Kader ist breit aufgestellt, die Stimmung ist gut, und der Saisonstart war erfolgreich.

Die 4. Liga-Damenmannschaft von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten ist mit viel Elan in die neue Saison gestartet – und das mit deutlich besseren Voraussetzungen als im letzten Jahr. Während in den vergangenen Saisons oft mit einem sehr kleinen Kader gespielt werden musste, kann das Team nun auf eine breite Auswahl an Spielerinnen zählen – aktuell sind 20 Mädels im Team! Das erleichtert nicht nur das Training, sondern sorgt auch für mehr Energie, Abwechslung und taktische Möglichkeiten auf dem Feld.

Ein völlig durchmischte Truppe

Das Besondere an dieser Mannschaft ist ihre Vielfalt. Von erfahrenen Spielerinnen, die schon viele Jahre Volleyball auf verschiedenen Niveaus gespielt haben, bis hin zu engagierten Anfängerinnen, die ihre ersten Schritte im Ligabetrieb machen, ist alles vertreten. Auch die Altersspanne ist breit – sie reicht von jungen Talenten mit 14 Jahren bis hin zu routinierten Spielerinnen mit 45 Jahren.

Diese Mischung aus Jung und Alt bringt nicht nur unterschiedliche Perspektiven ins Spiel, sondern schafft auch eine tolle Teamdynamik. Die Jüngeren profitieren vom Wissen der Erfahrenen, während die Älteren von der Energie und Motivation der Nachwuchsspielerinnen angesteckt werden.

Saisonstart geglückt

Das erste Saisonspiel gegen den SV Tägerig war geprägt von Nervosität und Unsicherheit. Man merkte deutlich, dass sich die Mannschaft noch finden musste – Abstimmungen stimmten nicht immer, die Kommunikation war stellenweise zurückhaltend und das Spiel brauchte Zeit, um in Gang zu kommen. Trotzdem zeigten die 4. Liga-Mädels grossen Kampfgeist und konnten die Partie mit 3:0 gewinnen. Das Ergebnis war zwar klarer als das Spiel, aber es zeigte: Wenn alle an einem Strang ziehen, ist viel möglich.

Im zweiten Spiel gegen den VBC Kanti Baden lief das Zusammenspiel auf dem Feld schon viel besser. Es gab viel weniger Kommunikationsprobleme und auch die Abstimmung bei Pass und Angriff stimmte. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel mit vielen langen Ballwechseln. Beide Teams kämpften hart um jeden Punkt, und die Zuschauer bekamen ein intensives und attraktives Volleyballspiel zu sehen. Trotz einer starken Leistung und viel Einsatz mussten sich die Fricktalerinnen am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Darauf lässt sich aufbauen

Trotz Niederlage war die Leistung ein klarer Schritt nach vorne. Das Team zeigte, welches Potenzial in ihm steckt, und konnte phasenweise richtig gutes Volleyball zeigen. Auf dieser bereits sehr kurzen Entwicklung lässt sich aufbauen – die Richtung stimmt auf jeden Fall. (mgt)

Volley-Grümpeli bei Volley Smash 05

Am 29. November findet das Volley Grümpeli von Volley Smash 05 statt. Dieses Jahr gibt es das traditionelle Volleyball-Plauschturnier, bei dem 4 gegen 4 gespielt wird, sowie ein Teqvoly-Turnier, bei dem Volleyball über eine Tischtennisplatte gespielt wird. Bei beiden Turnieren sind noch freie Plätze verfügbar.