Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mit Qualität und Quantität

  30.10.2025 Laufenburg, Sport
Ein bunt gemischtes Team, aber voller Qualität: Die 4. Liga-Mädels von Volley. Foto: zVg
Ein bunt gemischtes Team, aber voller Qualität: Die 4. Liga-Mädels von Volley. Foto: zVg

4. Liga-Team von Volley Smash 05 mit gutem Saisonstart

Nach ein paar Saisons mit einem kleinen Kader kann das 4. Liga-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten dieses Saison aus dem Vollen schöpfen. Das Kader ist breit aufgestellt, die Stimmung ist gut, und der Saisonstart war ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote