Mit «Nochhall» den Ton angeben

  12.03.2026 Fricktal

Kindern und Jugendlichen, die Freude an der Guggenmusik und an der Gemeinschaft haben, will der neue Verein «Nochhall Guggemusik Fricktal» eine Plattform geben. Mehr Informationen und die Möglichkeit zum Ausprobieren gibt es am Infoanlass am Samstagnachmittag im Kaister Ortsteil ...

