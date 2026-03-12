Mit «Nochhall» den Ton angeben

Kindern und Jugendlichen, die Freude an der Guggenmusik und an der Gemeinschaft haben, will der neue Verein «Nochhall Guggemusik Fricktal» eine Plattform geben. Mehr Informationen und die Möglichkeit zum Ausprobieren gibt es am Infoanlass am Samstagnachmittag im Kaister Ortsteil ...

Kindern und Jugendlichen, die Freude an der Guggenmusik und an der Gemeinschaft haben, will der neue Verein «Nochhall Guggemusik Fricktal» eine Plattform geben. Mehr Informationen und die Möglichkeit zum Ausprobieren gibt es am Infoanlass am Samstagnachmittag im Kaister Ortsteil Ittenthal.

Susanne Hörth

Tina Zumsteg ist eine leidenschaftliche Guggenmusikspielerin – eine Begeisterung, die sie mit Marc Speiser und Peter Zumsteg teilt. Alle drei sind seit vielen Jahren in Guggenformationen aktiv: Peter Zumsteg bei den «Steibruchschränzer» Würenlingen, Tina Zumsteg und Marc Speiser bei den «Chriesichlöpfer» Wölf linswil. Dass in den letzten Jahren gerade im oberen Fricktal mehrere Guggenmusiken wegen fehlendem Nachwuchs verstummt sind, bedauert Tina Zumsteg sehr.

Gemeinsam die Freude an der fasnächtlichen Musik erleben, zusammen den Ton angeben – und wenn er einmal nicht ganz sitzt, ist das erst recht Teil des Charmes – sowie das fasnächtliche Brauchtum spielerisch weitertragen: Aus diesen Gründen gründeten die drei Fricktaler am 11.11.2025 im Kaister Ortsteil Ittenthal die Fricktaler Kinder- und Jugend-Guggenmusik Nochhall.

«Unser Ziel ist es, eine Plattform für Kinder und Jugendliche zu schaffen, die Freude an Musik, Fasnacht und Gemeinschaft haben», erklärt Tina Zumsteg. «Dank Sponsoren und Unterstützern möchten wir sicherstellen, dass jedes Kind bei uns mitmachen kann – unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Familie.»

Die nächsten Schritte

Seit der Vereinsgründung ist bereits einiges in Bewegung geraten, und nun stehen die nächsten Schritte an. Die Hoffnung dass das Mehrzweckgebäude Stalden in Ittenthal als Probelokal genutzt werden kann, hat sich mit der Zusage der Gemeinde am Dienstag erfüllt. Zudem startet das Gründungsteam auf der Plattform «Lokalhelden.ch» der Raiffeisenbank ein Crowdfunding, um insbesondere Instrumente finanzieren zu können. Der nächste wichtige Meilenstein ist die Informationsveranstaltung am kommenden Samstag, 14. März, 14 Uhr, im Pfarrsaal Ittenthal. «Eingeladen sind Kinder aus der Region, die ab Sommer die erste Klasse besuchen – und natürlich ihre Eltern», sagt Zumsteg. Sie betont zudem: «Wir sind keine Musiker und keine Musikschule. Wir möchten vor allem die Freude an der Guggenmusik weitergeben.» Dafür sei auch die Unterstützung von Erwachsenen sehr willkommen.

Start nach den Sommerferien

Gestartet werden soll nach den Sommerferien. Geplant ist, jeweils am Montagabend von 17.30 bis 19.30 Uhr im Mehrzweckgebäude Stalden in Ittenthal zu proben. Gemeinsam üben, die Fröhlichkeit grossschreiben und hin und wieder kleine Auftritte – etwa an der Kaister Dorffasnacht oder in anderen Gemeinden der Region – gehören zu den Zielen des Vereins. Ebenso wichtig ist das Miteinander ausserhalb der Proben, etwa bei einem Ausflug oder einem Chlaushock.

Wer weiss, vielleicht trägt die neue musikalische Gemeinschaft, schon bald den «Nochhall» einer lebendigen Guggenzukunft in die Region hinaus.