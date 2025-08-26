Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mit Motorrad gestürzt

  26.08.2025 Gipf-Oberfrick

Ein Motorrad-Lernfahrer kam in Gipf-Oberfrick von der Strasse ab und stürzte. Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, 17. August, gegen 16.30 Uhr am Gerenweg ausserhalb von Gipf-Oberfrick. Auf dieser schmalen Strasse fuhr der 16-Jährige auf seinem 125 ccm-Motorrad in Richtung Frick ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote