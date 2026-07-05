Mit Jurasaurus Perimuk auf Entdeckungstour

Wer den Jurapark Aargau mit offenen Augen erkunden möchte, ist auf den Perimukwegen in Biberstein, Herznach und Wölflinswil genau richtig.

Die drei Erlebniswege in Biberstein, Herznach und Wölflinswil laden Gross und Klein dazu ein, die Natur auf spielerische Weise zu entdecken und die Region aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

FRICKTAL. Begleitet vom Jurasaurus Perimuk führt jeder Weg durch reizvolle Landschaften und zu spannenden Erlebnisposten. Unterwegs erfahren Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über Tiere, Pflanzen, Geologie und die Besonderheiten der Region. Rätsel, Beobachtungsaufgaben und interaktive Elemente machen die Wanderungen zu abwechslungsreichen Abenteuern für die ganze Familie.

Ob beim Familienausflug, mit der Schulklasse oder bei einer gemütlichen Wanderung am Wochenende – die Perimukwege verbinden Bewegung, Naturerlebnis und spannende Entdeckungen. Wer sich auf den Weg macht, taucht ein in die faszinierende Welt des Jurapark Aargau und erlebt, wie viel es direkt vor der Haustür zu entdecken gibt!

Mehr unter: www.perimuk.ch