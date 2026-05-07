Am Sonntag, 3. Mai, feierten die Kinder der Pfarrei Gipf-Oberfrick ihre Erstkommunion. Das Motto lautete: «Mit Jesus im Boot» – ein schönes Bild dafür, dass Jesus uns auf unserem Lebensweg begleitet und wir ihm vertrauen ...

Erstkommunion in Gipf-Oberfrick

Am Sonntag, 3. Mai, feierten die Kinder der Pfarrei Gipf-Oberfrick ihre Erstkommunion. Das Motto lautete: «Mit Jesus im Boot» – ein schönes Bild dafür, dass Jesus uns auf unserem Lebensweg begleitet und wir ihm vertrauen dürfen, egal ob das Wasser ruhig ist oder stürmisch wird. Schon beim Betreten der Kirche war die besondere Stimmung spürbar: Die Kirche war liebevoll geschmückt, bunte Wimpel am Boot hinter dem Altar verrieten die Namen der Kinder. Das Motto wurde auch gleich im ersten Lied besungen: «Mit Jesus in dem Boot bin ich niemals mehr allein». Der Jugendchor, unterstützt von den Friday Night Singers und der Band, in der auch Mütter mitspielten, sorgte für die passende musikalische Gestaltung. Mit ihren Liedern, Gebeten und Texten gestalteten die Erstkommunionkinder den Gottesdienst aktiv mit.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich viele Familien vor der Kirche. Es wurden Fotos gemacht, gelacht und gratuliert. Überall sah man glückliche Gesichter. Die Musikgesellschaft Gipf-Oberfrick spielte auf zum Apéro des Pfarreirates. (mgt)