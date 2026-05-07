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Mit Jesus im Boot

  07.05.2026 Gipf-Oberfrick
Ein wunderschönes Fest, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Foto: zVg/Voll im Bild
Ein wunderschönes Fest, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Foto: zVg/Voll im Bild

Erstkommunion in Gipf-Oberfrick

Am Sonntag, 3. Mai, feierten die Kinder der Pfarrei Gipf-Oberfrick ihre Erstkommunion. Das Motto lautete: «Mit Jesus im Boot» – ein schönes Bild dafür, dass Jesus uns auf unserem Lebensweg begleitet und wir ihm vertrauen ...

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