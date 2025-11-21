Mit jeder Ballberührung dem Ziel ein Stückchen näher

Nach einigen Veränderungen im Kader der Spielerinnen und im Staff wuchs das junge Team Schritt für Schritt zusammen. Betreut werden die U14-Volleyballerinnen von Analea Apelt, Mia Lanthemann und Assistenztrainerin Lara Kym.

Während einige Mädchen bereits seit mehreren Jahren aktiv Volleyball spielen, sammeln andere erst seit dieser Saison ihre ersten Erfahrungen auf dem Feld. Genau diese Mischung macht den besonderen Teamgeist aus, der sich bereits in den ersten Wochen gezeigt hatte.

Trainiert wird zweimal pro Woche mit grossem Einsatz und viel Freude. Ziel ist es, die Volleyball-Grundlagen weiter zu festigen, das Zusammenspiel zu verbessern und in den Turnieren wertvolle Spielerfahrung zu sammeln. Die Mädchen bestritten bereits zwei Wettkämpfe, in denen sich das Potenzial des Teams zeigte. Während eine Mannschaft im ersten Turnier besonders erfolgreich war, konnte die andere beim zweiten Durchgang überzeugen. Es ist spürbar, dass die Spielerinnen von Woche zu Woche sicherer in ihren Aktionen werden.

Sie spielen mutiger, kommunizieren besser auf dem Feld und unterstützen sich gegenseitig. Nun richtet sich der Blick auf das nächste Turnier am kommenden Sonntag in Mellingen. Die Nachwuchstalente möchten zeigen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben. Das Ziel für den kommenden Ernstkampf ist klar: weiter Erfahrung sammeln, das Zusammenspiel stärken und mit Freude und Einsatzbereitschaft ans Werk gehen.

Denn eines steht für die U14-Mädchen fest: jede Ballberührung bringt sie ihrem Ziel ein Stück näher: als Team immer stärker zu werden. (mgt)