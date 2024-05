Mit Herzblut Richtung Expo Duo

Die Pläne stehen, die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung laufen

Vom 2. bis 4. Mai 2025 findet die Expo Duo der beiden Gewerbevereine GMS und Regio Laufenburg in Etzgen statt. Nebst verschiedenen Ausstellern setzt das OK-Team auch auf ein vielfältiges, kulinarisches Angebot sowie musikalische Unterhaltung. Mit dem Weinbrunnen bieten sie ein weiteres Highlight für die kommende Expo Duo 2025.

Franziska Rolke

Zahlreiche Mitglieder des Gewerbevereins Regio Laufenburg und des Gewerbevereins Gansingen, Mettauertal und Schwaderloch (GMS) fanden sich an der Informationsveranstaltung in Sulz ein. Unter den gut 60 Anwesenden befanden sich nicht nur Mitglieder. Auch Nichtmitglieder und Interessierte waren vor Ort. Reto Weiss, Präsident des zwölfköpfigen OK-Teams, eröffnete die Informationsveranstaltung und hiess die Teilnehmenden willkommen. Neben der Vorstellung der einzelnen OK-Mitglieder durch Sandra Hauri, OK-Vizepräsidentin, wurden auch nochmals die Vorteile des gewählten Standorts, Etzgen, aufgeführt. Das Schulgelände lässt zu, dass die kommende Expo Duo kompakter gestaltet werden kann. Auch die Postautolinie spricht für Etzgen. Gleich drei Linien befahren den Ort, zwei davon fahren bis vor die Ausstellung.

Roter Platz gleich Begegnungszone

Sandra Hauri und Dieter Staudacher beschrieben, wie man sich die Gestaltung der Expo Duo vorstellen kann. Wichtig dabei war, dass Begegnungen stattfinden können und sollen. Im Herzen des Areals, dem roten Platz, liegt die Foodplazza. Hier laden Bänkli, Tische und ein vielfältiges Gastroangebot zum Verweilen ein. Weinkennern winkt der Weinbrunnen mit einem Glas Wein. Das Unterhaltungsangebot wird mit musikalischer Unterhaltung sowie einer Tombola mit Hauptverlosung ergänzt.

Wen auch zu später Stunde der Hunger plagt, kann sich, jeweils am Freitag und Samstag bis 23 Uhr in den Wirtschaften versorgt wissen. Zusätzlich findet am Samstag der Flohmarkt des Elternvereins Etzgen, auf dem Ausstellungsareal, statt.

Ausstellung im Mittelpunkt

Trotz der vielen verschiedenen Attraktionen soll die Gewerbeausstellung selbst die Hauptattraktion bleiben. Ziel ist es, Firmen, Aussteller, Vereine und «Gwerbler» kennenzulernen und sich untereinander auszutauschen. Die Teilnahme richtet sich an alle Mitglieder der Gewerbevereine GMS und Regio Laufenburg sowie auch an Nichtmitglieder, welche herzlich willkommen sind. Im Anschluss wurde sich bei einer feinen Bratwurst rege über die kommende Expo Duo und deren Planung ausgetauscht. Das OK-Team ist mit Feuereifer dabei und freut sich bereits jetzt, mit einem breiten Publikum und vielen Teilnehmenden die Expo Duo 2025 geniessen zu dürfen.

Weitere Informationen, Abläufe und Attraktionen sind auf der Homepage www.expoduo.ch beschrieben.