Mit frischem Schwung

Fröhliches Stimmengewirr, sommerliche Sonne und gespannte Vorfreude: Mit einem gelungenen Auftakt ist die Schule Frick in die Vorbereitung auf das neue Schuljahr gestartet. Die Schulleitung um Gesamtschulleiter Daniel Deiss präsentierte ...

Schule Frick startet ins neue Schuljahr

Fröhliches Stimmengewirr, sommerliche Sonne und gespannte Vorfreude: Mit einem gelungenen Auftakt ist die Schule Frick in die Vorbereitung auf das neue Schuljahr gestartet. Die Schulleitung um Gesamtschulleiter Daniel Deiss präsentierte sich erstmals in neuer Zusammensetzung, bestehend aus bekannten und neu hinzugekommenen Kolleginnen und Kollegen. «Ermöglicht wurde dieser reibungslose Start durch die grossartige Unterstützung und sorgfältige Vorbereitung der in Pension gehenden Schulleiter, die mit ihrer Übergabe entscheidend zum gelungenen Neubeginn beigetragen haben», wird in der Medienmitteilung festgehalten.

Bereits am Donnerstagvormittag traf sich das gesamte Kollegium zu den traditionellen Vorbereitungstagen. Auf dem Programm standen organisatorische Absprachen, pädagogische Planung und der gemeinsame Blick auf die Schwerpunkte des kommenden Jahres. «Es ist mir wichtig, dass das gesamte Team der Volks- und Musikschule zusammenfindet, um die Arbeit für unsere Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu gestalten und weiterzuentwickeln», betonte Deiss in seiner Ansprache am Morgen.

Den Höhepunkt des Tages bildete am Nachmittag ein geselliger Apéro. In entspannter Atmosphäre kamen Lehrpersonen, Schulleitung, Vertreter des Gemeinderates sowie Mitarbeitende aus der Verwaltung und des Hausdienstes zusammen. Bei kühlen Getränken und feinen Häppchen wurden alte Bekanntschaften aufgefrischt, neue Kontakte geknüpft und erste Ideen für Kooperationen im kommenden Schuljahr geschmiedet. Lachen, anregende Gespräche und ein spürbarer Teamgeist prägten die Begegnungen.

Die Stimmung am Apéro spiegelte die optimistische Aufbruchstimmung wider: Die Mitarbeitenden der Schule Frick freuen sich, nach der Sommerpause wieder mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, Projekte umzusetzen und gemeinsam neue Wege zu gehen. Mit diesem motivierenden Auftakt blickt das ganze Team voller Zuversicht und Energie auf den Start des neuen Schuljahres. (mgt)