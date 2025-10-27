Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Mit frischem Elan in die neue Saison

  27.10.2025 Möhlin
Die 4. Liga-Spielerinnen von Volley Möhlin mit ihrem Coach Andi Fischer streben wieder einen Spitzenplatz an. Foto: zVg
Die 4. Liga-Spielerinnen von Volley Möhlin mit ihrem Coach Andi Fischer streben wieder einen Spitzenplatz an. Foto: zVg

Damen 3 von Volley Möhlin

Das Damen 3 von Volley Möhlin hat auch auf die Saison 2025/26 einige Änderungen erfahren. Abgänge wurden mit jungen Spielerinnen aus den eigenen Reihen kompensiert. Das neu geformte Team startete mit viel Elan in die neue Spielzeit und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote