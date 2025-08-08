Mit Fricktaler Hilfe

Oberländisches Schwingfest in Adelboden

Am Oberländischen Schwingfest standen Ende Juni 14 Fricktalerinnen und Fricktaler als Volunteers im Festzelt im Einsatz. Ein sportlicher Grossanlass wie dieser braucht eine akribische Vorbereitung, ein funktionierendes Gastrokonzept und vor allem viele helfende Hände. Ein bunt gemischter Haufen von 14 Fricktalerinnen und Fricktalern mit Bezug zu Adelboden liess es sich nicht nehmen, dem Oberländischen Schwingfest beizuwohnen und auch eine Schicht im Festzelt zu übernehmen. Bei sommerlichem Wetter verfolgten sie die Schwingkünste der Jungschwinger und kühlten sich innerlich mit Glace und frisch gezapftem Bier. Am Abend wurde es dann ernst: Der Service und der Ausschank im Festzelt wurden in Fricktaler Hände gelegt. Das Team war schnell eingespielt und brachte Getränk um Getränk bis weit nach Mitternacht an die zahlreichen Gäste. Kurz vor zwei Uhr galt es, als letzten Kraftakt, das Festzelt für den nächsten Tag wieder herzurichten, bevor man den langen Tag bei einem Schlummertrunk in der Bar ausklingen liess. Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der «Bösen» und die Fricktaler Helfer durften in der Arena spannende Gänge erleben. Dabei kam auch die Kameradschaftspflege nicht zu kurz. Kurz nach dem Schlussgang brach die Helfercrew auch schon wieder auf und kehrte müde, aber mit vielen tollen Erinnerungen im Gepäck, ins Fricktal zurück. (mgt)