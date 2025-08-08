Immobilien
Mit Fricktaler Hilfe

  08.08.2025 Fricktal
Die 14 Fricktalerinnen und Fricktaler halfen tatkräftig in Adelboden mit. Foto: zVg
Oberländisches Schwingfest in Adelboden

Am Oberländischen Schwingfest standen Ende Juni 14 Fricktalerinnen und Fricktaler als Volunteers im Festzelt im Einsatz. Ein sportlicher Grossanlass wie dieser braucht eine akribische Vorbereitung, ein funktionierendes Gastrokonzept und ...

