Mit Freundlichkeit gegen die Vermüllung

Keine Androhung von Bussgeldern, kein Imperativ, sondern ein Dankeschön für ein – wohlmeinend unterstelltes – korrektes Verhalten: Mit einem Plakat möchte die Initiative «Sauberer Lebensraum» die Bevölkerung dazu ermuntern, zusammen mit den Mitarbeitern der Werkhöfe für eine saubere Umwelt zu sorgen. Offizieller Start war am Freitagmorgen in Laufenburg.

Michael Gottstein

Der öffentliche Raum ist für alle Menschen da, und ohne Zweifel leisten schöne und gepflegte Plätze und Strassen einen erheblichen Beitrag zur Lebensqualität. Zu deren Aufrechterhaltung ist von jedem Einzelnen ein Stück Eigenverantwortung gefordert, doch manchmal werden Abfälle achtlos entsorgt, so dass sich an stark frequentierten Plätzen kleine Unachtsamkeiten zu unschönen Müllablagerungen aufsummieren. Mit der neuen Plakatkampagne «Gemeinsam abfallfrei» setzt die Initiative «Sauberer Lebensraum» ein sichtbares Zeichen gegen die Verschmutzung öffentlicher Räume, das «Littering». Zum Start der Kampagne auf dem Parkplatz Burgmatt in Laufenburg begrüssten Kurt Bächtold, der Präsident der Initiative «Sauberer Lebensraum», und Martin Steinacher, Vizeammann von Laufenburg-Sulz, die Mitarbeiter der Werkhöfe und Bauämter, die Vertreter des Projektes und der Gemeinden.

Der besondere Dank galt den Werkhofmitarbeitern für deren ständigen Einsatz zur Pflege des öffentlichen Raumes. «Ein sauberer Lebensraum ist nicht selbstverständlich, es braucht dazu viel Arbeit, die in der Frühe stattfindet und oft nicht gesehen wird», so Martin Steinacher. Leider gebe es auch in Laufenburg einige «neuralgische Punkte», wie etwa Feuerstellen, an denen sich der Abfall häufe. Er drückte die Hoffnung aus, dass die Plakate auch wahrgenommen würden und das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines sauberen Lebensraumes schärften.

Die Gestaltung des Plakates

Helene Bigler Brogli, die für die Organisation und fachliche Begleitung verantwortlich ist, erläuterte das Konzept, das hinter der Aktion steht. Alle Mitwirkenden, darunter vor allem Werkhofmitarbeiter, hatten im Januar dieses Jahres ihre Ideen und Vorschläge zur Gestaltung eingebracht. Das Plakat bildet die «Saubermänner» ab und überbringt eine freundliche und motivierende Botschaft, denn die Bürger werden nicht mit erhobenem Zeigefinger belehrt oder mit Bussen bedroht, vielmehr wird ihnen Dank ausgesprochen und das gemeinsame Engagement von Werkhofmitarbeitern und Bevölkerung in den Mittelpunkt gestellt. «Danke für dein korrektes Entsorgen!» lautet daher die Hauptaussage. Und das zweite, kleiner gedruckte Zitat hat keinen anmassend-belehrenden, sondern einen informativen und an den Gemeinschaftssinn appellierenden Charakter: «Richtiges Entsorgen und achtsamer Umgang halten unsere Umwelt sauber.» Das Logo «Sauberer Lebensraum – gemeinsam abfallfrei» soll für weitere Kampagnen genutzt werden. Die Sponsoren – die Abfallverbände GAF und GAOF und der Jurapark Aargau – werden genannt, und ein QR-Code leitet über auf die Internetseite, die über weitere Aktionen informiert. «Sauberer Lebensraum» setzt jährlich neue Schwerpunkte, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren und den Gemeinden Anregungen zu bieten. «Studien zeigen, dass freundlich formulierte Botschaften in Zusammenhang mit klug gewählten Standorten und genügend Abfallkübeln wirksame Massnahmen zur Reduktion der Verschmutzung sind», erklärte Helene Bigler Brogli.

Wie geht es weiter?

Die Plakate können von Gemeinden und allen Interessierten bestellt werden. Sie sollen dann an den geeigneten Standorten zusammen mit Abfallkübeln platziert werden. «Auch Privatpersonen dürfen die Plakate gerne bestellen, und einige haben dies schon getan», so die Organisatorin. Christian Klaubert, Leiter Bauplanung und Umwelt in Laufenburg, berichtete, dass die Stadt in der Vergangenheit schon positive Erfahrung mit freundlich formulierten Appellen gemacht habe. Geplant ist, ein Plakat beim Bahnhof und eines in dem Bereich zwischen Bahnhof und dem Wasentor (dem Eingang zur Altstadt) aufzustellen, weil dieser Bereich stark frequentiert ist. Ausserdem sollen die Plakate bei Märkten und Veranstaltungen zum Einsatz kommen.

Hintergrundinformtionen

Die Initiative «Sauberer Lebensraum – gemeinsam abfallfrei» (früher «Sauberes Fricktal») ist eine regionale Arbeitsgruppe in den Fricktaler und den Jurapark-Gemeinden. Sie engagiert sich aktiv gegen das sogenannte «Littering». Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Ausdrucken der Plakate gibt es auf der Internetseite www. sauberer-lebensraum.ch. Das grosse Plakat kann zum Preis von 15 Franken per E-Mail bestellt werden bei h.bigler@jurapark-aargau.ch.