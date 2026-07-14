Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mit Freude und Lebenslust»

  14.07.2026 Aargau
Die Absolventinnen des Fachkurses Bäuerin sind nach zwei Jahren Ausbildung motiviert, beruflich den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Foto: zVg
Die Absolventinnen des Fachkurses Bäuerin sind nach zwei Jahren Ausbildung motiviert, beruflich den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Foto: zVg

Schlussfeier Fachkurs Bäuerin

Nach zwei Jahren mit rund 70 Ausbildungstagen an der Liebegg, war es höchste Zeit zum Geniessen und Feiern. Mit Abschluss der letzten Modulprüfungen sind die 28 Absolventinnen jetzt bereit für den nächsten Schritt: Die ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote