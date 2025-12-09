Mit Engelsflügeln

Zum ersten Mal fand die jährliche Lichtfeier mit Kerzenlicht in der katholischen Kirche als Adventsfenster im Adventskalender von Hornussen statt. Mit grosser Freude konnte Diakon Andreas Wieland am 2. Dezember um 18.30 Uhr viele Familien mit ihren Kindern zum lichterfüllten Anlass begrüssen. Katechetin Daniela Grether und ihre Schüler aus der 4. und 5. Klasse erzählten in einem Rollenspiel die Geschichte von einem Engel, der seine leuchtenden Engelsflügel an alle Kinder in Not verschenkte. Was dann geschah, können alle nochmals in der Lichtfeier in Zeihen am Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 18.30 Uhr erleben. Am Ende der Feier verteilten die Kinder weisse Zündholzschachteli mit Engelsbildchen und farbigen Federn darin und der Frauenbund Hornussen sorgte vor der Kirche liebevoll für das leibliche Wohl. (mgt)