Mit einem Satz zum Schatz

Die NFZ-Schatzsuche 2025 in Obermumpf und Herznach-Ueken dauert noch bis und mit Sonntag, 12. Oktober.

Ein Bild, das besser ausdrückt als Worte, mit welcher Freude Gross und Klein auch in diesem Jahr wieder auf den beiden Routen der NFZ-Schatzsuche unterwegs waren und noch immer sind. Am Sonntag endet der Freizeitspass. Darum jetzt schnell springen. Linnéa, Rahel, Dario und Noé haben es vorgemacht, an einem schönen Herbstnachmittag in Obermumpf. (nfz)