«Mit der Tschättermusik fing alles an»

  08.02.2026 Persönlich
Mit voller Überzeugung Fasnächtler und Guggenmusiker: Martin Schmid. Foto: Petra Schumacher
Mit voller Überzeugung Fasnächtler und Guggenmusiker: Martin Schmid. Foto: Petra Schumacher

Musik und Fasnacht sind Martin Schmid wichtig. Mit dem Waschbrett hat er als Kind begonnen, bevor er auf die Trompete umgestiegen ist. Bei der Laufenburger Guggenmusik «Barocker» spielt er mit eigenem Notensystem und als OK-Präsident koordiniert er die Laufenburger ...

