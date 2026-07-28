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Mit der Sonne heizen und kühlen

  28.07.2026 Nordwestschweiz
Die Umwelt Arena Schweiz mit ihrer Photovoltaik-Anlage befindet sich in Spreitenbach. Foto: zVg
Die Umwelt Arena Schweiz mit ihrer Photovoltaik-Anlage befindet sich in Spreitenbach. Foto: zVg

Moderne Gebäudetechnik kann weit mehr, als Räume zu beheizen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Umwelt Arena Schweiz – dort ist das Gebäude selbst Teil der Ausstellung.

Wenn draussen die nächste Hitzewelle rollt, wird deutlich, wie wichtig Gebäude für das Klima sind. Sie ...

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