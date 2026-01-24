Immobilien
Mit der Schule zurück in die Zukunft

  24.01.2026 Rheinfelden
Selina Pfändler (rechts) und Romy Waeber reagieren auf eine Filmaufnahme aus dem Jahr 1896. Screenshot: NFZ
Basler Projekt mit Fricktaler Beteiligung

In der Video-Serie «Abenteuer Zeitkapsel» schickt die Berufsfachschule KV Basel Schülerinnen auf eine Zeitreise. Mit dabei ist Selina Pfändler aus Rheinfelden.

Valentin Zumsteg

Es ist fast wie im ...

