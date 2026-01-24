Mit der Schule zurück in die Zukunft

Basler Projekt mit Fricktaler Beteiligung

In der Video-Serie «Abenteuer Zeitkapsel» schickt die Berufsfachschule KV Basel Schülerinnen auf eine Zeitreise. Mit dabei ist Selina Pfändler aus Rheinfelden.

Valentin Zumsteg

Es ist fast wie im Hollywood-Film «Back to the future». Ein DeLorean DMC-12 fährt vor die Berufsfachschule KV Basel und überbringt eine Zeitkapsel. Darin enthalten ist ein Filmclip aus der Vergangenheit, den sich zwei Schülerinnen oder Schüler gemeinsam anschauen. Die jungen Erwachsenen erhalten 15 Minuten Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen, anschliessend reagieren sie vor der Kamera auf die Archiv-Aufnahmen.

«Es ist gut, wenn man sich präsentiert»

Eine dieser Schülerinnen ist Selina Pfändler aus Rheinfelden. Sie hat zusammen mit ihrer Schulkollegin Romy Waeber die ersten Lumière-Filmaufnahmen von Basel aus dem Jahr 1896 (Bâle – le pont sur le Rhin) präsentiert bekommen. Man sieht im historischen Kurzfilm Fussgängerinnen und Fussgänger auf der alten Rheinbrücke, viele schauen direkt in die Kamera, einige bleiben stehen und gehen nur widerwillig weiter. Eine Kamera haben wohl die meisten von ihnen noch nie gesehen.

«Es ist erstaunlich, wie gut die alten Aufnahmen sind. Erst ein paar Jahre zuvor gab es die ersten Filmaufnahmen weltweit. Die Leute in Basel reagierten damals vorsichtig, aber auch neugierig», erklärt Selina Pfändler im Gespräch mit der NFZ. Welchen Videclip sie zu sehen bekommt, wusste sie zuvor nicht. Ihr hat die Teilnahme an diesem Projekt Spass gemacht. «Ich war am Anfang etwas skeptisch. Es ist aber sicher gut, wenn man sich präsentiert. Die Videoaufnahmen für dieses Projekt waren sehr angenehm», erzählt die 19-Jährige, die ihre kaufmännische Lehre bei den Basler Verkehrsbetrieben respektive bei Login absolviert. Aus ihrem Umfeld hat sie zahlreiche positive Reaktionen auf den Clip erhalten. Im Mai beginnen für sie bereits die Abschlussprüfungen. Was sie nach Ende der Lehrzeit machen wird, ist noch offen. Sie hat verschiedene Ideen.

«Engagierte Lernende»

Das Projekt «Abenteuer Zeitkapsel» ist aufwändig produziert. «Die Berufsfachschule KV Basel möchte engagierten Lernenden eine digitale und innovative Plattform bieten und sie fördern», erklärt Daniel Bader von der Kommunikation der KV Basel AG. «In den unterhaltsamen und erkenntnisreichen Videos stehen echte junge Menschen und ihre authentischen Meinungen im Mittelpunkt.» Im Zentrum stehen Fragen wie: Was lassen wir in der Vergangenheit? Was nehmen wir mit in die Zukunft. «Das Spiel mit den Zeiten passt zur traditionsreichen und zukunftsorientierten Schule», sagt Daniel Bader.

Die Idee für die Video-Serie entstand im Mai 2025. Über den Sommer liefen die Vorbereitungen. «Vier Pilotfolgen wurden im September 2025 veröffentlicht. Danach fiel der Entscheid, dass die Serie fortgesetzt wird», schildert Bader. Bis Ende des aktuellen Schuljahres wird jeden Monat eine neue Folge veröffentlicht, somit gibt es in den kommenden Monaten fünf weitere Folgen. «Anschliessend besprechen wir, ob und mit welcher Anzahl Folgen die Serie weitergeführt werden soll.» Die meisten der angefragten Lernenden sagen zu und machen mit Freude mit, hält Bader fest. «Die Aufruf-Zahlen sind steigend. Wir erhalten regelmässig positive Rückmeldungen zu den Videos.» Auch für Selina Pfändler war es eine positive Erfahrung.

www.kvbasel.schule