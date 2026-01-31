Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mit der Polka habe ich mich versöhnt»

  31.01.2026 Persönlich
Christian Toschka sieht sich als Scharnier zwischen Musikern und Publikum. Foto: Petra Schumacher
Christian Toschka sieht sich als Scharnier zwischen Musikern und Publikum. Foto: Petra Schumacher

Christian Toschka ist Kapellmeister der «Blaskapelle Rhybuebe Stein»

Mit dem ersten Lied taucht er in die Notenwelt ein, dirigiert mit einer leichten, fast tänzerischen Art, mag inzwischen volkstümliches Liedgut und möchte junge Musiker für die Blasmusik ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote