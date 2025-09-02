Immobilien
Mit der Blumenwiese reift ein Konzept

  02.09.2025 Frick
Zwischen Unterer Grubenstrasse und Sissleweg sprechen Blumen für das Viva-Projekt. Foto: Simone Rufli
Viva-Kirche Frick hat Land für ein Begegnungszentrum erworben

Das Grobkonzept für den Bau liegt vor, bei den finanziellen Mitteln klafft noch eine Lücke, weshalb die Parzelle noch einige Zeit brachliegen wird. Zeit, welche die Freikirche gerade für eine blumige ...

