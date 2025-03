Mit dem Grosi eine Runde gamen

Vom 28. bis 30. März nimmt die Bibliothek Möhlin am schweizweiten «Biblioweekend» teil – und setzt dabei auf digitale Erlebnisse. Unter dem Motto «Verbindung mit der digitalen Welt» erwartet die Besucher ein Programm für alle Altersgruppen.

Am Freitag, 28. März, startet das Wochenende mit einem informativen Vortrag über Künstliche Intelligenz (KI). Hier können Interessierte mehr über die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser zukunftsweisenden Technologie erfahren. Für die jüngsten Entdeckerinnen und Entdecker (6 bis 12 Jahre) gibt es am Samstag eine interaktive Veranstaltung zum Thema Roboter. Spielerisch lernen die Kinder verschiedene Robotermodelle kennen und erlangen mittels VR-Brillen eine spezielle Sicht auf ihre Umgebung. Kreative Köpfe ab zwölf Jahren kommen im Workshop «Digitales Zeichnen» auf ihre Kosten. Unter fachkundiger Anleitung können sie neue Techniken ausprobieren und ihre ersten digitalen Kunstwerke auf Tablets erschaffen.

Ein besonderes Highlight bildet das «Generationen-Gamen» am Sonntag. Grosseltern, Eltern und Kinder sind eingeladen, in Nintendo-Switch-Spielen gegeneinander anzutreten. «Wir sind gespannt, wer hier die Nase vorn haben wird», so die Verantwortlichen der Bibliothek.

Das digitale Angebot kennenlernen

Das ganze Wochenende über bietet die Bibliothek zudem die Möglichkeit, ihr umfangreiches digitales Angebot kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher können sich über die Ausleihe von eBooks und Filmen informieren und direkt ausprobieren, wie einfach der Zugang zur digitalen Medienwelt ist. Die Gemeindebibliothek Möhlin freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die gemeinsam die digitale Welt entdecken wollen. (mgt)

Die einzelnen Veranstaltungen im Überblick: Freitag, 28.3., 19.30 Uhr: KI – Chancen und Risiken, Samstag, 29.3., 10 Uhr: Roboter entdecken, Samstag, 29.3., 13.30 Uhr: Workshop «Digitales Zeichnen». Sonntag, 30.3., 10 Uhr: Generationen-Gamen. Weitere Infos im Internet oder direkt in der Bibliothek

www.bibliothek.moehlin.ch