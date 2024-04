Mal war es zu nass, dann wieder zu kalt - am Montagmorgen aber passte endlich alles zusammen. Die Arbeiten am neuen Fricker Pumptrack, gelegen auf dem Ebnet-Areal zwischen Kunstrasen und Schulstrasse, konnten in die abschliessende Phase starten. Bis am Dienstagabend wird der ganze Rundkurs asphaltiert sein. (sir)