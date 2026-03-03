Mit dem Derbysieg meldet sich Möhlin zurück

Nach grossem Kampf und einem engen 16:14-Halbzeitvorsprung, entschied der TV Möhlin das Derby gegen den TV Birsfelden schliesslich mit 37:32 und kehrt nach vier Niederlagen zum Siegen zurück.

Christine Steck

Das Spiel begann mit schnellen Angriffsauslösungen und Toren im Minutentakt, aber auch Wurffehler auf beiden Seiten, so stand es nach drei Minuten 3:3. Die erste Zwangsauszeit zog Mitch Giezeman, der Abwehrchef im Möhliner Zentrum, beim Stand von 7:6 (11.). Zwar glich der zwei-Meter-Hüne Martin Slaninka danach aus, aber Möhlin antwortete glasklar mit Treffern von Sadok Ben Romdhane und Jan Waldmeier (9:8). Weil Ardin Berisha später vom Siebenmeterstrich an Jasin Kühner scheiterte, ging Birsfelden danach in Führung. In den folgenden chaotischen und unübersichtlichen Minuten zog Möhlin eine schwache Phase ein, aber auch der Gegner notierte einige technische Fehler. Weil man sich aber weiter nichts schenkte, ging das Spiel eng und hitzig weiter. Sehenswert dann der Treffer von Xavier Franceschi, der die Möhliner Führung wieder zurückbrachte. Der sonst treffsichere Topscorer der Birsfelder Valentin Pietrek setzte den folgenden Siebenmeter über das Tor und so erhöhte Möhlin durch Ben Romdhane und Ardin Berisha auf Plus zwei (14:12, 23.). Wenig später nahm Fabian Ceppi Anlauf Richtung Tor, rutschte in der gegnerischen Abwehr weg und verletzte sich. Der Kapitän musste für den Rest des Spiels pausieren. In der Folge nutzte Mitch Giezeman wichtige Ballgewinne und erzielte das 16:13 (28.) für Möhlin. Eine ärgerliche Zeitstrafe gegen Patrick Schweizer (Wechselfehler) und wenig später gegen Birsfeldens Raphael Galvagno (Foul) änderten wenig am 16:14-Spielstand zur Pause.

Halbzeit zwei: emotional – und keine spielerische Feinkost

Auch in der zweiten Spielzeit entwickelte sich ein temporeicher Schlagabtausch mit vielen Toren, der in der 35. Minute das 20:16 für Möhlin bedeutete. Es blieb nervenaufreibend und gehässig und Birsfelden liess Möhlins Vorsprung nicht grösser werden, kämpfte sich in Überzahl vor allem durch die starken Würfe eines Pietrek oder von Kreisläufer Ismael Cortico de la Rosa zum 25:23 in Minute 41 wieder heran. Trotz der nächsten Strafe, diesmal gegen Möhlins Grandi, sorgte Finn Kreuzer nach Ballklau für den Doppelschlag zum 27:23 (44.). Die Gäste versuchten immer wieder, torgefährlich zu agieren, aber Möhlin antwortete ebenfalls, musste aber die Baselbieter in der 52. Spielminute noch einmal auf zwei Treffer herankommen lassen. Valentin Pietrek hatte sich zweimal erfolgreich durch die Möhliner Abwehr getankt. Einmal mehr löste Flügelspieler Kreuzer danach vorne seine Aufgabe mit Bravour, erhöhte auf 31:28 (52.). Danach blieb Birsfeldens Galvagno schmerzverzerrt am Boden liegen und musste behandelt werden. Nach seinem Ausfall übernahm erneut Kreuzer und stellte auf 33:28 (54.). In der 56. Minute krönte der erst siebzehnjährige Fynn Soder seinen NLB-Einsatz mit einem schnellen Tor, um wenig später mit der doch überharten roten Karte, wegen eines Schubsers, seine Spielzeit bereits wieder beenden zu müssen (57.). Noch in der Schlussminute folgten fünf Treffer, drei für Möhlin und zwei für Birsfelden, was die hohe Intensität des Spiels bis zum Abpfiff nochmals unterstrich, aber am Vorsprung und Sieg für das Heimteam nichts mehr änderte.

Nach nunmehr vier Niederlagen gegen starke Gegner hat der TV Möhlin seine Negativserie mit dem Sieg gegen Birsfelden vorerst beendet. Und stösst auf den fünften Tabellenplatz vor. Weiter geht es am Samstag auswärts gegen Wädenswil/Horgen.

Möhlin mit: Santeler (5/34, 15 %) Roth; Ceppi, Soder (1), Kreuzer (6), Ben Romdhane (7), Grandi (8), Franceschi (3), Giezeman (4), Berisha (3), Schweizer, Waldmeier (5).