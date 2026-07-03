Mit dem Bierglas durch die Landschaft

Das BierCulinarium des Sportclubs Feldschlösschen feiert Jubiläum: Am 8. August wird es zum 20. Mal durchgeführt. Wie jedes Jahr sind die 850 Plätze schon fast ausverkauft.

Das BierCulinarium des Sportclubs Feldschlösschen feiert Jubiläum: Am 8. August wird es zum 20. Mal durchgeführt. Wie jedes Jahr sind die 850 Plätze schon fast ausverkauft.

Valentin Zumsteg

«Das Fest geht bereits beim Start los. Dieser Anlass verbindet Essen, Bier und eine Wanderung als Erlebnis», erklärt Markus Haefliger. Er ist langjähriger Präsident des Sportclubs Feldschlösschen und gleichzeitig OK-Präsident des BierCulinariums. Die legendäre Veranstaltung wird in diesem Jahr zum 20. Mal durchgeführt.

Auf 850 Tickets limitiert

Los geht es traditionsgemäss beim Feldschlösschen-Gästebahnhof in Rheinfelden. Dort erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein persönliches Bierglas, das als treuer Begleiter während des ganzen Tages dient. Dann beginnt die genussvolle Wanderung, die über die Ermitage, den Eiskeller, den Magdener Unterstand, die Thomy-Hütte in Olsberg, das Waldhaus Rheinfelden, das Wasserreservoir schliesslich auf den Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen führt. Jede Station lockt mit Gaumenfreuden und einem besonderen Bier. Die reine Wanderzeit dauert rund drei Stunden, doch es geht ja nicht nur um das Marschieren, sondern vor allem um das kulinarische Verwöhnprogramm und die Geselligkeit. Deswegen sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zirka sechs Stunden für die ganze Runde einplanen. Und am Schluss geht die Party bis Mitternacht mit der Musik von «Räbse & Gnom» auf dem Schalanderplatz weiter.

Es war im Jahr 2005, als der Sportclub Feldschlösschen, der aktuell rund 70 Mitglieder zählt, das BierCulinarium zum ersten Mal durchgeführt hat. Man liess sich dabei vom «Wyerläbnis» inspirieren, das ebenfalls eine Wanderung mit Genuss verbindet. «Früher hat der Sportclub Lottomatches veranstaltet, um sich zu finanzieren. Wir suchten damals eine neue Idee für einen Anlass», schildert Markus Haef liger. So ist das BierCulinarium entstanden. Im ersten Jahr nahmen rund 140 Leute teil, doch die Nachfrage stieg von Jahr zu Jahr. «Irgendwann haben wir die Plätze auf 850 limitiert. Damit haben wir die Kapazitätsgrenze erreicht», sagt Haef liger. Die entsprechenden Tickets, die in diesem Jahr 100 Franken kosten, sind jeweils innert kürzester Zeit ausverkauft. In diesem Jubiläums-Jahr wird das BierCulinarium am 8. August durchgeführt. «Aktuell gibt es noch rund 20 freie Plätze», erklärt der OK-Präsident.

«Die Frauenquote steigt»

In den ersten Jahren übernahm der Verein das Catering für die Gäste noch selber, später wurde dies an externe Anbieter übergeben. Als erster OK-Präsident amtete Markus Künzli, Vereinspräsident war damals Edgar Söder. Später übernahm Jean-Claude Heutschi beide Ämter und seit 2017 ist Markus Haefliger Präsident. In den Corona-Jahren fiel der Anlass zwei Mal aus.

Böse Zungen behaupten, das BierCulinarium sei ein Besäufnis mit Essen und Spaziergang. Markus Haef liger winkt ab: «Es gab noch nie Ausschreitungen. Die Frauenquote steigt ebenfalls jedes Jahr.» Der Anlass hat sich etabliert und ist weit über das Fricktal hinaus beliebt. Die meisten Gäste kommen jedes Jahr wieder, um diese gemütliche Wanderung mitzuerleben. Das BierCulinarium ist eine Erfolgsgeschichte des Sportclubs Feldschlösschen.

www.bierculinarium.ch