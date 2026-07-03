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Mit dem Bierglas durch die Landschaft

  03.07.2026 Rheinfelden
Die Geselligkeit wird gepflegt. Die Teilnehmerzahl ist auf 850 Personen beschränkt. Fotos: zVg
Die Geselligkeit wird gepflegt. Die Teilnehmerzahl ist auf 850 Personen beschränkt. Fotos: zVg

Das BierCulinarium des Sportclubs Feldschlösschen feiert Jubiläum: Am 8. August wird es zum 20. Mal durchgeführt. Wie jedes Jahr sind die 850 Plätze schon fast ausverkauft.

Valentin Zumsteg

«Das Fest geht bereits beim Start los. Dieser Anlass verbindet Essen, Bier und eine ...

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