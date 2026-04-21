Mit Christoph Riner im Bundeshaus

Ein besonderes Fricktaler Treffen gab es am Freitag in Bern. NFZ-Leserinnen und -Leser nutzten die Gelegenheit, Einblicke in das Bundeshaus zu bekommen. Die rund 50-köpfige Gruppe wurde ebenfalls durch einen Fricktaler durch das Bundeshaus geführt. Der Zeiher SVP-Nationalrat Christoph Riner nahm die Gruppe mit auf eine spannende, informative wie auch abwechslungsreiche Tour durch das Gebäude und seine vielen Räume. Die guten Gespräche untereinander und auch mit Christoph Riner konnten auf der Car-Heimfahrt weitergeführt werden. (sh)