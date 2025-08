Höhepunkt der Bundesfeier in Schupfart war die Rede des 20-jährigen Seraphin Müller. Er ist «Aargauer Berufsmeister Landwirt» und wird auch an der Berufsmeisterschaft SwissSkills im September in Bern teilnehmen.

Auch in diesem Jahr durfte der Männerchor Schupfart die offizielle 1. August-Feier der Gemeinde durchführen. Aufgrund kühler Temperaturen und unsicherer Wetterprognosen wurde der beliebte Güggeliplausch vorsorglich in die Turnhalle verlegt. Einige wetterfeste Gäste liessen es sich jedoch nicht nehmen, unter dem neu erstellten Vordach vor der Halle Platz zu nehmen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher wurden sowohl drinnen als auch draussen mit Güggeli, Würsten und Gemüsespiessen kulinarisch verwöhnt. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die 1. August-Rede von Seraphin Müller. Der 20-jährige Schupfarter verstand es mit Charme, Schalk und Tiefgang, das Publikum zu fesseln. Seraphin Müller hat erst kürzlich seine Ausbildung zum Landwirt EFZ mit Bravour abgeschlossen und wird an den SwissSkills 2025, der Schweizer Berufsmeisterschaft in Bern teilnehmen. Zudem nutzte er die Gelegenheit, um auf seinen ersten Auftritt beim Schupfarter Theater hinzuweisen, das Anfang November stattfindet. Der Männerchor Schupfart bedankt sich beim jungen Festredner und bei allen Gästen für den gelungenen Anlass. (mgt/nfz)