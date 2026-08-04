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Mit Brückengeländer kollidiert

  04.08.2026 Magden
Der 67-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Foto: zVg
Der 67-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Foto: zVg

Am 1. August, kurz nach 18.30 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger auf der Wintersingerstrasse in Magden in allgemeine Richtung Wintersingen. Dabei geriet er mit seinem VW zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Brückengeländer. Die Feuerwehr Magden-Olsberg leistete technische ...

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