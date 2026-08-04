Mit Brückengeländer kollidiert

Am 1. August, kurz nach 18.30 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger auf der Wintersingerstrasse in Magden in allgemeine Richtung Wintersingen. Dabei geriet er mit seinem VW zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Brückengeländer. Die Feuerwehr Magden-Olsberg leistete technische ...

Am 1. August, kurz nach 18.30 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger auf der Wintersingerstrasse in Magden in allgemeine Richtung Wintersingen. Dabei geriet er mit seinem VW zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Brückengeländer. Die Feuerwehr Magden-Olsberg leistete technische Unterstützung, um das Brückengeländer zu entfernen, sodass das Auto geborgen werden konnte. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Zwei weitere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinf luss ereigneten sich am 1. August auf der A1 bei Lenzburg, wo ein 32-jähriger Automobilist einen Wildschutzzaun durchbrach und in Würenlos, wo ein 56-Jähriger bei der Einfahrt zu einer Tankstelle mit einem Strassenschild kollidierte und mit diesem unter seinem Auto bis zu den Tanksäulen fuhr.

Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit wurden bei allen drei Verunfallten hohe Alkoholwerte festgestellt. Die Fahrer, die alle allein unterwegs waren, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand zum Teil hoher Sachschaden. Den Automobilisten wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

(mgt/sir)