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Mit Bravour auf dem Aare-Parcours

  29.05.2026 Sport
Die Schwaderlocher Pontoniere lösten die Aufgabe beim Adler-Cup eindrücklich. Fotos: zVg
Die Schwaderlocher Pontoniere lösten die Aufgabe beim Adler-Cup eindrücklich. Fotos: zVg

Beim Adler-Cup in Aarau zeigten Pontoniere aus Wallbach, Schwaderloch und Sisseln ihr Können

Am vergangenen Samstag, 23. Mai, fand in Aarau ein Einzelwettfahren der Pontoniere statt. Beim traditionellen Adler-Cup dabei waren Pontoniere aus Wallbach, Schwaderloch und Sisseln.

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