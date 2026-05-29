Mit Bravour auf dem Aare-Parcours

Am vergangenen Samstag, 23. Mai, fand in Aarau ein Einzelwettfahren der Pontoniere statt. Beim traditionellen Adler-Cup dabei waren Pontoniere aus Wallbach, Schwaderloch und Sisseln.

Beim Adler-Cup in Aarau zeigten Pontoniere aus Wallbach, Schwaderloch und Sisseln ihr Können

Am vergangenen Samstag, 23. Mai, fand in Aarau ein Einzelwettfahren der Pontoniere statt. Beim traditionellen Adler-Cup dabei waren Pontoniere aus Wallbach, Schwaderloch und Sisseln.

Pontoniere aus der ganzen Schweiz trafen sich in Aarau zum zweiten Kräf temessen des Jahres. Der Adler-Cup ist ein bekannter Treffpunkt der Pontoniergemeinschaft – der gastgebende Verein Aarau führt dieses Wettfahren alle paar Jahre durch, und die diesjährige 6. Ausgabe lockte wieder zahlreiche Fahrerpaare an die Aare.

Der Parcours ist vielen gestandenen Pontonieren bestens bekannt, dennoch lohnte sich eine gründliche Besichtigung vor dem Start. Wasserund Strömungssituation wollen studiert, Taktik und Kräfteeinteilung durchdacht sein. Obwohl der Hindernisparcours lediglich drei Ruderphasen umfasste, hatte er es in sich: Der Mittelteil allein verlangte fast drei Minuten Ruderzeit und liess so manchen Arm brennen. Nach der Besichtigung auf dem wunderschönen Gelände an der Aare war schnell klar: Wer hier vorne mitfahren will, braucht sehr gute Zeiten.

Wallbacher Pontoniere mit zwei «Goldenen»

Die jüngsten Mitglieder des Vereins waren bereits gegen Mittag angereist, um sich frühzeitig mit dem bevorstehenden Parcours vertraut zu machen. Gemeinsam mit ihren Trainern wurde die Strecke besichtigt, analysiert und besprochen, so dass die Wettkämpfer der Kategorie I am frühen Nachmittag gut vorbereitet starten konnten. Die jüngsten Teilnehmer des Vereins meisterten den Parcours erfolgreich. Am Samstagnachmittag reisten die älteren Jungpontoniere sowie die Aktiven an, welche den grossen Parcours absolvieren mussten. Auch sie trafen frühzeitig ein, um die Strecke gemeinsam mit der Sektion zu besichtigen und die besten Taktiken zu besprechen. Gegen 16 Uhr durften die Wettkämpfer der Kategorien II bis D an den Start gehen. Auch sie konnten den Parcours mit Bravour meistern. Sowohl bei der Kategorie I als auch bei den Teilnehmerinnen der älteren Kategorien war die Spannung vor der Rangverkündigung gross. Am Abend fand schliesslich das mit Spannung erwartete Rangverlesen statt – mit mehreren beachtlichen Erfolgen für die Sektion Wallbach.

In der Kategorie I konnten sich Matheo Hürbin und Silas Baumgartner den hervorragenden 1. Rang sichern und durften damit die Goldmedaille entgegennehmen. Ebenfalls in der Kategorie I erreichte Elin Grüter als Doppelstarterin eine verdiente Kranzplatzierung. Auch in der Kategorie II durfte sich die Sektion Wallbach über einen Podestplatz freuen: Gioele Hürbin und Andrin Kim belegten den starken 2. Rang und wurden dafür mit der Silbermedaille ausgezeichnet.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgten Luc Schmidli und Tim Dignoes in der Kategorie III. Mit einer starken Fahrt sicherten auch sie sich den 1. Rang und damit die zweite Goldmedaille für Wallbach. In der Kategorie F konnten sich Alicia Nussbaum und Yasmin Nussbaum mit dem 5. Rang sowie Shannon Lützelschwab und Liza Kaufmann mit dem 7. Rang jeweils eine Kranzplatzierung sichern.

Auch in der Kategorie D durfte man sich freuen: Michael De Bona und Urs Leuenberger erreichten den 13. Rang und wurden ebenfalls mit einem Kranz ausgezeichnet. In der Kategorie C überzeugten gleich mehrere Wallbacher Fahrpaare mit starken Leistungen. Tommy Gerber und Nicola Iadarola sicherten sich mit dem 4. Rang einen Kranz. Tobias Koch und David Kaufmann erreichten den 6. Rang und ebenfalls eine Kranzplatzierung. Mario Guarda und Dominik Habiger rundeten die Resultate mit dem 16. Rang und einem weiteren Kranz ab.

Mit mehreren Podestplätzen, zwei Goldmedaillen und zahlreichen Kranzplatzierungen durfte die Sektion Wallbach auf einen äusserst erfolgreichen Wettkampftag in Aarau zurückblicken.

Nach diesem Wettkampfwochenende ist die Vorfreude auf das nächste Wettfahren bereits gross. In zwei Wochen steht in Wynau das Kantonale Bernerische Wettfahren auf dem Programm, bei dem erneut alle Fahrerinnen und Fahrer der Sektion Wallbach im Einzelwettfahren ihr Können unter Beweis stellen werden. Zusätzlich wird die Sektion auch geschlossen im Sektionswettkampf antreten. Die grösste Vorfreude gilt jedoch der Schweizermeisterschaft der Pontoniere, die vom 19. bis 21. Juni in Wallbach stattfindet.

Die Pontoniere aus Schwaderloch

Auch die Schwaderlocher Pontoniere lösten die Aufgabe eindrücklich. In den Kategorien C, D, F traten insgesamt elf Fahrerpaare an – acht davon holten die begehrte Kranzauszeichnung. Das ist eine Quote, auf die man stolz sein darf. Gleich drei Paare stiessen aufs Podest: Mirjam Benz und Fabienne Dietsche fuhren in der Frauenkategorie F auf den 2. Rang, Jérôme Huber und Remo Mösli in der vielbesetzten Kategorie C auf den 3. Rang. Auch bei den Junioren lief es rund: Von sechs gestarteten Schwaderlocher Weidlingen erreichten vier die Kranzränge, darunter das Geschwisterpaar Alessia und Lara Vögeli, das in der Kategorie FIII ebenfalls aufs Podest fuhr. Auch in den jüngeren Kategorien zeigten David Vögeli / Nick Senn sowie Tobias Bottlang / Mael Oberbichler mit je einem 4. Rang ihre gute Form.

Ein rundum gelungener Tag für den PFV Schwaderloch. Der Verein darf sich unter der sportlichen Leitung von Fabian Frei nach diesem Wochenende zu Recht auf die Schulter klopfen – und das am besten noch bevor der nächste Wettkampf ruft. Denn schon vom 19. bis 21. Juni steht mit der Schweizer Meisterschaft in Wallbach der nächste Höhepunkt der Saison vor der Tür. Die genauen Platzierungen des PFV Schwaderloch sind auf der Online-Ausgabe unter www.fricktal.info einsehbar.

Die Pontoniere aus Sisseln

Voller Vorfreude und mit grossen Zielen starteten die Sissler Pontoniere. Die Stimmung war ausgezeichnet, und nach der Übungserklärung und der überragenden Motivationsrede des Fahrchefs Cyrill Zumsteg ging es auf in die Boote. Trotz der guten Wasserverhältnisse gab es einige nicht zu unterschätzende Posten und Strömungen auf der Strecke, aber auch diese wurden mit Bravour gemeistert. Nicht zu vergessen die immer grossartige Unterstützung vom Ufer aus. Somit konnten die Sissler Pontoniere mit bester Laune und folgenden Platzierungen das Wettfahren beenden. Kategorie 1: 10. Rang Moritz Klask und Nicolas Ehrenhöfer; Doppelstarter Moritz Klask und Joan Meury; Kategorie 2: 5. Rang Leo Windisch und Joel Amman; Kategorie C 10. Rang Roger Kälin und Marco Ocaj / 24. Rang Thomas Kälin und Raphael Oberle. Der Verein blickt mit grosser Vorfreude auf das nächste Wettfahren in Wynau. (mgt)