Mit Bier, Bahn und Bundesrat

Mit einem grossen Festakt hat die Brauerei Feldschlösschen am Sonntag den Start zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bundesrat Albert Rösti kletterte bei seinem ersten Besuch im Bierschloss auf den Kutschbock des ...

Viel Prominenz bei Feldschlösschen in Rheinfelden

Mit einem grossen Festakt hat die Brauerei Feldschlösschen am Sonntag den Start zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum gefeiert. Bundesrat Albert Rösti kletterte bei seinem ersten Besuch im Bierschloss auf den Kutschbock des Sechsspänners.

Valentin Zumsteg

Grosser Bahnhof bei der Brauerei Feldschlösschen: Am Sonntag – genau 150 Jahre nachdem Theophil Roniger und Mathias Wüthrich zum ersten Mal ihr Feldschlösschen-Bier gebraut hatten – lud das Unternehmen zum Festakt. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stiessen auf das Jubiläum an. Bundesrat Albert Rösti war dabei, weil er als Vorsteher des Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation für den Bahnverkehr verantwortlich ist. Der Bahntransport spielt seit der Gründung von Feldschlösschen eine wichtige Rolle. Bereits 1876 wurde Rheinfelden als Brauereistandort gewählt, weil hier ein Bahnhof bestand – eine wichtige Voraussetzung dafür, dass aus Feldschlösschen die grösste nationale Brauerei werden konnte. Seit 1889 verfügt das Unternehmen über einen eigenen Gleisanschluss.

«Das Volk hat ein Schloss»

Bei seiner Ankunft liess es sich Bundesrat Rösti nicht nehmen und stieg für ein Foto zusammen mit Feldschlösschen-CEO Thomas Amstutz und dessen Gattin Barbara auf den Kutschbock des Sechsspänners. Der Politiker schien es zu geniessen. Für Rösti war es eine Premiere: Er hatte das Bierschloss in Rheinfelden zuvor noch nie besucht. Er zeigte sich sichtlich beeindruckt beim Gang durch das Sudhaus – dass dort zur Feier des Tages auch noch der Jugendchor Jutz sang, sorgte für einen besonderen Moment. In seiner Ansprache meinte Rösti: «Das Volk ist der Souverän in der Schweiz. Darum haben Bundesrat und Parlament ein Bundeshaus, die Bürgerinnen und Bürger dagegen haben ein Schloss – sie haben ihr Feldschlösschen.» Er nannte Bier – in Massen genossen – «das bestbewährte zwischenmenschliche Schmiermittel». Mit Blick auf die Gründungsgeschichte der Brauerei erklärte er: «Die Initiative kam aus dem Volk. Von tüchtigen Leuten, die etwas wagten und anpackten. So wurde ein beschaulicher ländlicher Ort wie Rheinfelden zur Hauptstadt des Biers.» Er lobte das Unternehmen weiter als einen der präsentesten und grosszügigsten Sponsoren der Schweiz, der jedes Jahr rund 3000 Veranstaltungen unterstützt.

«Ein Leuchtturm für Innovation»

«Was am 8. Februar 1876 mutig begann, hat sich über Generationen hinweg dauernd weiterentwickelt», sagte CEO Thomas Amstutz in seiner Rede. «Genau diesen Geist der stetigen Erneuerung feiern wir heute. Mit einem Blick nach vorne und einem gemeinsamen Anstossen auf die nächsten 150 Jahre.»

Seit dem Jahr 2000 gehört Feldschlösschen zum dänischen Carlsberg-Konzern. Dessen CEO Jacob Aarup-Andersen ist zusammen mit Henrik Poulsen, Verwaltungsratspräsident von Carlsberg, für den Festakt nach Rheinfelden gekommen. «Carlsberg hat viele Brauereien rund um die Welt, aber diese in Rheinfelden ist eine meiner liebsten», sagte Aarup-Andersen. Feldschlösschen sei seit langem ein Leuchtturm für Innovation in der Carlsberg-Gruppe. Besonders bei den alkoholfreien Bieren spiele Feldschlösschen eine wichtige Rolle.

Welche Bedeutung Feldschlösschen für die Schweiz hat, zeigte sich auch an der grossen Zahl an Prominenten, welche die Einladung zum Festakt angenommen hat. Nationalrätin Maja Riniker, Nationalrat Christoph Riner und Ständerat Thierry Burkhart waren dabei sowie die beiden Aargauer Regierungsräte Markus Dieth und Dieter Egli. FCB-Präsident David Degen stiess auf Feldschlösschen ebenso an wie Schwingerkönig Matthias Glarner, Schauspieler Beat Schlatter, Schriftsteller Rolf Dobelli, die beiden Sänger Marc Sway und Baschi sowie Seco-Direktorin Helene Budliger-Artieda. Nicht zu vergessen die R hei n felder Stadt prä sident i n Claudia Rohrer. Sie alle – und noch viele mehr – liessen Feldschlösschen hochleben.

So feierte Feldschlösschen

Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum