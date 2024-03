Mit App noch mehr Kundennähe schaffen

Jahresversammlung der Geref-Kommission VDL in Stein

Das Jahr 2023 war bei der Kommission Verkauf und Dienstleistungen (VDL) geprägt von zahlreichen Aktivitäten. Auch im laufenden Jahr hält die zum Gewerbe Region Frick-Laufenburg gehörende Kommission eine Fülle an Anlässen bereit.

Susanne Hörth

«Wir wollen etwas bewegen, vorwärts gehen», mit diesen Worten begrüsste Franziska Bircher, Präsidentin vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref) am Montagabend die Anwesenden in der Stiftung MBF in Stein. Eingeladen in die Räumlichkeiten der MBF hatte die Geref-Kommission Verkauf-Dienstleistungen (VDL). Bevor deren Vorsitzender Daniel Müller auf die vergangenen und künftigen Aktivitäten der Kommission einging, stellte Roland Baumgartner, Leiter Betrieb bei der MBF, die Stiftung der gut besuchten Versammlung (66 Personen aus 48 Mitgliederfirmen waren anwesend) vor.

Daniel Müller lenkte danach den Blick zurück auf ein von zahlreichen Aktivitäten geprägtes Jahr 2023. Geref ist die Ausbildung des Berufsnachwuchses ein grosses Anliegen. Dem wurde mit den Berufsbildungstagen, der Tischmesse in Frick, dem gemeinsamen Ausflug mit Lernenden der Mitgliederfirmen und anderen Aktivitäten auch Rechnung getragen. Bei den Gewerblerznünis stand wiederum der Austausch mit den Gewerbetreibenden von Kaisten, Laufenburg und Sulz im Mittelpunkt. Das Kennenlernen der Mitgliederfirmen knüpft auch Bande und sorgt für eine stetig bessere Vernetzung. In diesem Sinne wurden auch 2023 Betriebsbesichtigungen durchgeführt.

Die Weihnachtsmärkte in Frick und Laufenburg sind jedes Jahr in der Adventszeit beliebte und gut besuchte Anlässe für die Bevölkerung von nah und fern. Das Funkeln und Leuchten, der Duft von Glühwein sowie der Gesang der Chöre von den Bühnen verfehlte auch im Dezember 2023 seinen Zauber bei Jung und Alt nicht.

Ausblick ins laufende Jahr

Oben aufgezählte wie auch zahlreiche weitere, längst zur Tradition gehörende Anlässe sind bereits fix in der Geref-Agenda 2024 notiert. Alternierend zur Tischmesse in Frick vor einem Jahr, steht nun als nächstes am 16. März die Berufsschau in Etzgen auf dem Programm. Unter dem Titel «Schule trifft Wirtschaft» werden weitere Aktivitäten für angehende Berufsleute folgen.

Am 15. April lädt das Gewerbe Region Frick-Laufenburg zur Jahresversammlung bei der Firma Erne AG Holzbau in Stein ein. Mehr zum Jahresprogramm 2024 unter www.geref.ch

Nicht alles bleibt gleich

Daniel Müller machte noch auf zwei Veränderungen aufmerksam. Eine betrifft ihn selbst. «Ich werde per Ende Jahr den Vorsitz der Kommission VDL an Christian Käser übergeben.» Für seine bisherige, viele Jahre dauernde Kommissionsarbeit erhielt Daniel Müller bereits an dieser Stelle einen grossen Applaus von der Versammlung. Die zweite Veränderung betrifft den Laufenburger Weihnachtsmarkt. Die Organisation wird an die Stadt Laufenburg übertragen. «Wir helfen aber sicher noch mit. Schliesslich heissen wir doch Gewerbe Frick-Laufenburg», so Müller.

Mike Schmid, für den Geref-Webauftritt besorgt, stellte die neue VDL-App vor. Zielgruppe dieser sind die Konsumentinnen und Konsumenten der Region. Dazu gehört etwa die Bekanntgabe von Aktionen, Branchenverzeichnissen sowie Kontaktdaten. Für die Geref-Mitgliederfirmen stellt sie zudem eine weitere Kommunikationsmöglichkeit dar. Angedacht sind weitere Funktionen wie Mitteilungen von Bautätigkeiten, Strassenänderungen, Parkmöglichkeiten usw. Lanciert wird die VDL-App in diesem Frühling.

Die Gelegenheit für Gespräche nutzten die Anwesenden im Anschluss an die Versammlung beim reichhaltigen, von der MBF offerierten Apéro.