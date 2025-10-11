Mit alten und vielen neuen Gesichtern

Nächste Woche startet die neue Volleyball-Saison 2025/26. Die Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten stehen in den Startlöchern – und sie konnten ihre Teams mit vielen neuen Mitgliedern kräftig aufstocken.

Nächste Woche startet die neue Volleyball-Saison 2025/26. Die Teams von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten stehen in den Startlöchern – und sie konnten ihre Teams mit vielen neuen Mitgliedern kräftig aufstocken.

Melanie Kägi

Am «wenigsten» Neuzugänge gibt es beim Damen 2.-Liga-Team – und doch sind es deren 3. Mit Lisa Contorno und Corine Müller kehren zwei erfahrene Spielerinnen zurück, die bereits viele Jahre in Jugend- und Damenteams von Volley Smash aktiv waren und zuletzt in anderen Vereinen und höheren Ligen spielten. Mit Sarah Amstad stösst zudem ein junges Nachwuchstalent zum Team. Zwei weitere Spielerinnen fehlen in dieser Saison aufgrund einer Babypause. Wie schon in der vergangenen Saison setzt das Team auf eine gesunde Mischung aus erfahrenen Routiniers und jungen Spielerinnen – ein Konzept, das sich im letzten Jahr mit dem Meistertitel mehr als bewährt hat.

Vom Sorgenkind zum Grosskader

Ende der letzten Saison stand die Frage im Raum, ob das 4.-Liga-Team überhaupt weitergeführt werden kann – das Kader war mit nur neun Spielerinnen knapp besetzt, und von zwei Spielerinnen wusste man, dass sie nicht weitermachen werden. Gespräche mit anderen Vereinen waren eher erfolglos – doch dann kam plötzlich die Wende. Es meldeten sich zahlreiche neue Spielerinnen, ehemalige und erfahrene Rückkehrerinnen wie auch neue und Anfängerinnen. Heute zählt das Team rund 20 Spielerinnen. Trainer Cafun Huynh, der vorher beim U23-Team war, hat das 4. Liga-Team über nommen und fordert seine Truppe bereits intensiv – das Ziel ist klar: vorne mitspielen!

Herren starten durch

Auch für das Herren-Team war die vergangene Saison alles andere als einfach. Zum Saisonstart waren sie gerade einmal neun Spieler, darunter zwei Junioren. Und auch hier wurde kräftig mobilisiert und plötzlich sind es 15 Spieler – darunter ein guter Mix aus jung, erfahren, gross und klein. Trainer Pierre Martinie, der nach einigen Jahren bei den Damen zurückkehrt, lässt die Jungs bereits schwitzen, so dass sie optimal für die neue Saison vorbereitet sind – und statt um den Abstieg, auf der anderen Tabellenseite mitspielen können.

Easy League easy wie immer

Beim Easy-League-Team von Smash 05 hat sich im Gegensatz zu den anderen Teams nicht viel verändert. Ein Abgang, dafür zwei neue Team-Mitglieder kamen dazu. Ihr Ziel für diese Saison ist klar: Nach Platz 2 in der vergangenen Saison soll jetzt der Liga-Titel her.

Ein Haufen Kids

Das gibt es bei den U14-Rookies, dem jüngsten Team im Verein. Aktuell trainieren 20 Kinder immer am Donnerstag. Dafür musste der Verein auch das Trainerteam erweitern: Glücklicherweise wollten sich einige Vereinsmitglieder im Trainer-Sein engagieren, sodass mittlerweile sechs Trainerinnen den jüngsten Nachwuchs betreuen und ihn bestmöglich in seinen Volleyball-Fähigkeiten fördern. Auch beim U16-Mädchen-Team hat Smash 05 den Trainerstab aufgestockt. Julia Kölle wird neu von Niklas Kolb und Nelia Reimann unterstützt, welche beide in den 2- Liga-Teams des Vereins mitspielen. 16 Mädels trainieren zweimal die Woche und können kaum genug kriegen. An den Turnieren möchten sie da anknöpfen, wo sie Ende Saison aufgehört haben – nämlich mit Platz 1 am Turnier.

Beim U18-Team bleibt der Kern praktisch unverändert zu letzter Saison. Tobi Meier und Larissa Erhard trainieren immer am Montag die Mädels, und wichtig bei unseren Jugend-Teams sind vor allem spielerische Fortschritte: Sie sollen so viel Erfahrung sammeln wie nur möglich und technische und spielerische Fortschritte machen – so haben die Nachwuchstalente langfristig mehr Erfolg. Das U23-Team musste leider aufgrund Spielerinnen- und Trainer-Mangels zurückgezogen werden. (Fast) Keine Veränderung gab es beim Junioren-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten. Neu spielt das Team in der U23-Kategorie, statt in der U20-Kategorie. Nach einer Saison, in der das Team mit seinen Gegnern auf Augenhöhe war, können sie nun eine Liga höher ihr Können unter Beweis stellen. Im Team sind noch alle Spieler der vergangenen Saison, einzig Trainer Dani coacht das Team jetzt allein.

Saisonstart steht kurz bevor

Nächste Woche starten die Teams von Volley Smash 5 Laufenburg-Kaisten mit einer Auswärtsrunde. Nächsten Samstag, 25. Oktober, sind die ersten Heimspiele. Um 12 Uhr geht es in der Sporthalle Blauen in Laufenburg los. Alle Teams freuen sich auf Unterstützung.

smash05.ch