Missachten eines Stoppsignals fordert Leichtverletzte in Rheinfelden

Eine Fahrzeuglenkerin missachtete nach ersten Erkenntnissen ein Stoppsignal und kollidierte dann frontal mit einem anderen Fahrzeug.

Die Kollision erreignete sich am Ostermontag, 1. April, gegen 20 Uhr bei der Einmündung Spitalstrasse/Salinenstrasse. Eine 55-jährige Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem Nissan Micra von der Spitalstrasse herkommend in Richtung Parkweg. Dabei dürfte sie nach ersten Erkenntnissen ein Stopp-Signal missachtet haben und kollidierte in der Folge frontal in die Seite eines herannahenden BMWs.

Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden zwecks Kontrolle in ein Spital überführt. Es entstand an beiden Fahrzeugen beträchtlicher Sachschaden.

Die Unfallverursacherin wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.