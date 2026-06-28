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«Mir gehen die Ideen nicht aus»

  28.06.2026 Persönlich
Jutta Leuenberger weiss mit ihren Ideen zu begeistern. Foto: Petra Schumacher
Jutta Leuenberger weiss mit ihren Ideen zu begeistern. Foto: Petra Schumacher

Mit der Weihnachtsdekoration fing es an. Aktuell werden Stühle zum «Useschtuelet» für das Sommerprojekt «Stühle verrückt» gestaltet. Mit ihrer Arbeit möchte Jutta Leuenberger die Laufenburger Altstadt beidseits des Rheins beleben und dabei Frauen vernetzen.

Petra Schumacher

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