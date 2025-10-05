Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Mir gefällt die Vielseitigkeit der Aufgabe»

  05.10.2025 Persönlich
«Wichtig ist die Diversität im Wald, diese soll mit verschiedenen Baum-Arten gefördert werden», erklärt Peter Tanner. Foto: Valentin Zumsteg
«Wichtig ist die Diversität im Wald, diese soll mit verschiedenen Baum-Arten gefördert werden», erklärt Peter Tanner. Foto: Valentin Zumsteg

Stadtoberförster und Fussballfan

Peter Tanner aus Gansingen hat die Nachfolge von Kurt Steck als Stadtoberförster von Rheinfelden angetreten. Den Wald fit für den Klimawandel zu machen, sieht er als eine der Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote