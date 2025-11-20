-minu holt das Lametta raus

Manchmal komisch, schrill, herzzerbrechend oder einfach nur Beschreibungen des Alltags: Minus Weihnachtsgeschichten gehören zur Adventszeit wie «Weihnachtsguetzli» oder «Last Christmas». Kommenden Sonntag, 23. November, 11 Uhr, in der Bibliothek in Möhlin.

Das Bibliotheks-Team freut sich auf diese etwas anderen Weihnachtsgeschichten von –minu. Der bekannte Basler Kolumnist und Autor liest im Steinli-Chäller aus seinen weihnachtlichen Kolumnen, Geschichten und Erinnerungen. Beim anschliessenden Apéro besteht die Möglichkeit, -minu-Bücher zu erwerben und signieren zu lassen. Reservationen für die Lesung nimmt das Team gerne unter bibliothek@moehlin.ch oder Telefon 061 855 33 90 entgegen. Die Platzzahl ist beschränkt. (mgt)