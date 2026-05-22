Mindestens eine Zusatzschlaufe

Die Strecke soll durch alle acht Gemeinden im Wegenstetter- und Fischingertal führen. Gegen das Projekt gibt es Widerstand aus Mumpf.

Einsprache gegen den geplanten Mountainbike-Trail im Wald

Die Strecke soll durch alle acht Gemeinden im Wegenstetter- und Fischingertal führen. Gegen das Projekt gibt es Widerstand aus Mumpf.

Ronny Wittenwiler

Nach Ablauf der Baugesuchsauflage am 12. Mai zeigt sich, dass der Route für Mountainbiker noch Hindernisse im Weg stehen. Denn gegen die geplante Strecke, die durch Waldungen der Gemeinden Möhlin, Zeiningen, Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten sowie durch Schupfart, Obermumpf und Mumpf führen soll, regt sich Widerstand.

Die Mountainbiker im Wald lenken

Vorgesehen ist eine fix definierte Routenführung für Mountainbiker, die – unter anderem – über sogenannte Trails (Pfade) führt. Grundsätzlich gilt: Das Befahren solcher Abschnitte, also abseits von befestigten Waldstrassen, ist im Kanton verboten. Oder besser: wäre verboten. Urs Steck, Leiter des Forstbetriebs Region Möhlin, welchem sämtliche ins Projekt involvierten Gemeinden angehören, sagt allerdings: «Das lässt sich schon lange nicht mehr kontrollieren.» Für ihn mache gerade deshalb ein für Mountainbiker ausgeschiedener Trail Sinn: «Es geht darum, die Verkehrsströme der Biker im Wald zu lenken. Das sorgt unter dem Strich für die grössere Entlastung.» Steck vergleicht es mit den offiziellen Grillstellen, die der Forstbetrieb vor einigen Jahren in Möhlin errichtet hat. «Seit wir solche zur Verfügung stellen, haben wir kaum noch Probleme mit wildem Grillieren an Orten, wo es eigentlich verboten wäre.»

Einwendung gegen das Projekt

Im Vorfeld der Auflage haben alle beteiligten Gemeinden zusammen mit den jeweils im betroffenen Gebiet ansässigen Jagdgesellschaften eine Vereinbarung unterschrieben. Fakt ist aber auch, dass in Jagd-Kreisen Vorbehalte geäussert wurden gegen den Trail, der auf rund 45 Kilometern durchs Fischingertal und Wegenstettertal inklusive Möhlin führt und auf einzelnen Pfaden immer wieder von der Hauptroute weg hinunter in die jeweiligen Gemeinden führt. «Man kann sich die Strecke vorstellen wie ein Rad mit Speichen», sagt Steck.

In sieben von acht Fricktaler Gemeinden ist es zu keiner Einwendung gekommen, wie eine Anfrage der NFZ zeigt. In Mumpf hingegen sei eine Einwendung gegen das Projekt eingegangen, wie der Gemeindeschreiber mitteilt. Es ist also mit mindestens noch einer Zusatzschlaufe zu rechnen.