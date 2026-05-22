Mindestens eine Zusatzschlaufe

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  22.05.2026 Fricktal
Biken im Wald auf unbefestigten Strassen, ganz legal: Ein Trail im Wegenstetter- und Fischingertal soll das möglich machen. Foto: iStock
Biken im Wald auf unbefestigten Strassen, ganz legal: Ein Trail im Wegenstetter- und Fischingertal soll das möglich machen. Foto: iStock

Einsprache gegen den geplanten Mountainbike-Trail im Wald

Die Strecke soll durch alle acht Gemeinden im Wegenstetter- und Fischingertal führen. Gegen das Projekt gibt es Widerstand aus Mumpf.

Ronny Wittenwiler

Nach Ablauf der Baugesuchsauflage am 12. Mai zeigt sich, dass ...

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