Millionen-Investition für Kunsteisbahn

Die Rheinfelder KuBa Freizeitcenter AG steht vor einer Grossinvestition: Für 8,4 Millionen Franken soll die Kältetechnik saniert und ein neuer Maschinenraum gebaut werden. Die Eisfelder werden verkleinert. Die Stadt will sich mit 5 bis 6 ...

Baugesuch liegt bis am 24. August öffentlich auf

Die Rheinfelder KuBa Freizeitcenter AG steht vor einer Grossinvestition: Für 8,4 Millionen Franken soll die Kältetechnik saniert und ein neuer Maschinenraum gebaut werden. Die Eisfelder werden verkleinert. Die Stadt will sich mit 5 bis 6 Millionen Franken beteiligen und den jährlichen Beitrag erhöhen.

Valentin Zumsteg

Die Kunsteisbahn Rheinfelden ist in die Jahre gekommen. «Die Anlage wurde 1975 erstellt, die Kältetechnik ist am Ende ihres Lebenszykluses angelangt», erklärt Willy Vogt. Er ist Geschäftsführer der KuBa Freizeitcenter AG, welche die «Kunschti» und das Strandbad betreibt. Schon seit Jahren planen die Verantwortlichen der KuBa AG eine Erneuerung der Anlage, jetzt geht es mit grossen Schritten vorwärts. Aktuell liegt noch bis am 24. August ein entsprechendes Baugesuch auf der Stadtverwaltung öffentlich auf.

Kleinere Eisfelder

Konkret geplant sind ein neuer Maschinenraum und der Ersatz der veralteten Kältetechnik; wobei weiterhin auf Ammoniak als Kältemittel gesetzt wird. Zudem werden die bisherigen Eisfelder ersetzt und verkleinert. Das überdachte Grossfeld war bisher 30 auf 60 Meter gross, neu misst es gemäss Vogt 26 auf 56 Meter. Das kleine Feld wird neu 26 auf 50 Meter gross, bisher sind es 30 auf 44 Meter. Als Grund für die Verkleinerung nennt er «geringere Baukosten, geringere Stromkosten und bessere Proportionen». Dank der Verkleinerung der Eisfelder und der Erneuerung der Technik verringert sich auch die Menge an Ammoniak, die für die Eisproduktion benötigt wird, von heute 7,5 auf neu 3,5 Tonnen.

«Am liebsten würden wir zwei gleich grosse Felder realisieren, doch das geht aus Platzgründen nicht», sagt Vogt. Die Redimensionierung habe keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb des EHC Rheinfelden: «Wie bisher entspricht die Grösse dem Reglement des Schweizer Eishockeyverbandes für Spiele bis zur 1. Liga.»

Höhere Kosten, auch für die Stadt

Ursprünglich rechnete man bei der KuBa AG mit Baukosten von rund 6 Millionen Franken. Doch es stellte sich bei der Planung heraus, dass eine angepasste Norm für Erdbebensicherheit im Zusammenhang mit der Störfallverordnung Auswirkungen hat (die NFZ berichtete). Das bestehende Gebäude mit dem Maschinenraum erfüllt diese Norm nicht, deswegen braucht es einen Neubau, der an der Ostseite des heutigen Technikgebäudes erstellt wird. Die Baukosten belaufen sich neu auf rund 8,4 Millionen Franken.

Die KuBa Freizeitcenter AG kann diese Investitionen finanziell nicht selbst tragen. «Die Einwohnergemeinde-Versammlung wird deshalb über einen einmaligen nicht rückzahlbaren Investitionskostenbeitrag von 6 Millionen Franken befinden müssen», erklärt dazu der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Aktuell sind Beitragsgesuche beim Kanton sowie bei den Gemeinden des Bezirks Rheinfelden hängig. Um diese Beiträge wird sich die Summe reduzieren. «Wir gehen davon aus, dass der Nettoaufwand der Stadt Rheinfelden näher bei 5 Millionen Franken liegen wird», so Erdin. Darüber hinaus soll der jährliche Betriebskostenbeitrag der Stadt von heute 825 000 auf 900 000 Franken erhöht werden. Im Dezember kommt das Geschäft an die Gemeindeversammlung.

Wenn es grünes Licht für das Baugesuch und den Investitionskostenbeitrag gibt, sollen die Arbeiten bald in zwei Etappen durchgeführt werden. Die erste ist ab März 2027 bis voraussichtlich August 2027 vorgesehen, die zweite ab März 2028 bis ungefähr November 2028. So soll der Spiel- und Eislaufbetrieb möglichst wenig betroffen sein.