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Millionen-Investition für Kunsteisbahn

  06.08.2026 Rheinfelden
So sehen der neue Maschinenraum (rechts) und die Garage für die Eismaschine aus. Daran anschliessend befindet sich der heutige Maschinenraum, der neu als Lager genutzt werden soll (weiss). Visualisierung: zVg
So sehen der neue Maschinenraum (rechts) und die Garage für die Eismaschine aus. Daran anschliessend befindet sich der heutige Maschinenraum, der neu als Lager genutzt werden soll (weiss). Visualisierung: zVg

Baugesuch liegt bis am 24. August öffentlich auf

Die Rheinfelder KuBa Freizeitcenter AG steht vor einer Grossinvestition: Für 8,4 Millionen Franken soll die Kältetechnik saniert und ein neuer Maschinenraum gebaut werden. Die Eisfelder werden verkleinert. Die Stadt will sich mit 5 bis 6 ...

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