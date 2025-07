Migros Möhlin wird umgebaut

Laden bleibt vom 23. August bis 17. September geschlossen

ist nach Windisch die zweite Filiale der Migros Aare, die nach einem neuen nationalen Konzept umgebaut wird. Daher bleibt das Geschäft ab 23. August dreieinhalb Wochen geschlossen. Auf ein Laden-Provisorium während dieser Zeit verzichtet das Unternehmen.

Janine Tschopp

Seit der Eröffnung des Supermarkts in Möhlin am 6. November 2008 gab es nur kleinere Sanierungen. Deshalb sei nun eine umfassende Revitalisierung der Filiale fällig, wie die Migros Aare im Internet mitteilt. Aufgrund des Umbaus wird der Laden daher am 22. August 2025, um 20 Uhr, geschlossen und am Donnerstag, 18. September, um 8 Uhr, wiedereröffnet.

Auf Anfrage der NFZ teilt die Medienstelle der Migros Aare mit, dass Möhlin nach Windisch die zweite Filiale der Migros Aare sei, welche nach dem neuen nationalen Konzept «Papillon» umgebaut werde. «Die Abteilung Früchte und Gemüse wird die Kundschaft neu in der Mitte des Ladens finden. Statt im Wagen oder Körbli die fragilen Frischprodukte während des ganzen Einkaufs vor schwereren Artikeln zu schützen, lassen sich Brombeeren, Tomaten und Pilze künftig gleich vor der Kasse auf die gewichtigere Ware legen. Auch sind Tief kühlprodukte neu direkt vor dem Ausgang zu finden, während Brote und Backwaren die Kundschaft beim Eingang begrüssen.» Wie die Migros Aare weiter mitteilt, werden die Regale neu angeordnet und bei sämtlichen Kühlgeräten werden Türen installiert. Zudem werden alle Abteilungen auffällig signalisiert. «Die Filiale wird eleganter, moderner, offener», schreibt die Medienstelle.

Kein Provisorium

Während des Umbaus werde kein Ladenprovisorium eingerichtet. Dazu teilt die Migros Aare mit: «Während des Umbaus stehen die Migros-Supermärkte Stein und Rheinfelden sowie der Denner Express in Möhlin als Ausweichfilialen zur Verfügung. Pro Einkauf ab 20 Franken erhalten Kundinnen und Kunden dort einen Stempel. Mit einer vollen 10er-Stempelkarte profitieren sie nach der Wiedereröffnung in Möhlin einmalig von 10 Prozent Rabatt.» Grösse (1084 Quadratmeter) und Angebot der Migros Supermarktfiliale an der Möhliner Hauptstrasse bleiben laut Medienstelle der Migros Aare unverändert.