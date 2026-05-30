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Mühsame Baustelle wird bald aufgehoben

  30.05.2026 Brennpunkt
Noch braucht es Geduld, doch Ende Juni soll die Baustelle verschwunden sein. Foto: zVg
Noch braucht es Geduld, doch Ende Juni soll die Baustelle verschwunden sein. Foto: zVg

In den vergangenen Monaten kam es zwischen dem alten Rheinfelder Stadtpark und dem Storchennest-Turm immer wieder zu brenzligen Situationen. Ab Ende Juni kann der Verkehr in der Hermann-Keller-Strasse wieder im normalen Verkehrsregime geführt werden.

Valentin Zumsteg

Diese ...

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