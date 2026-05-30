Mühsame Baustelle wird bald aufgehoben

In den vergangenen Monaten kam es zwischen dem alten Rheinfelder Stadtpark und dem Storchennest-Turm immer wieder zu brenzligen Situationen. Ab Ende Juni kann der Verkehr in der Hermann-Keller-Strasse wieder im normalen Verkehrsregime geführt werden.

In den vergangenen Monaten kam es zwischen dem alten Rheinfelder Stadtpark und dem Storchennest-Turm immer wieder zu brenzligen Situationen. Ab Ende Juni kann der Verkehr in der Hermann-Keller-Strasse wieder im normalen Verkehrsregime geführt werden.

Valentin Zumsteg

Diese Baustelle war und ist für viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis. Zwischen dem alten Rheinfelder Stadtpark und dem Storchennest-Turm kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu kritischen Situationen, denn Fussgänger, Automobilisten und Velofahrer müssen sich dort den knappen Platz teilen – und weil manche das Rotlicht ignorieren, kann es gefährlich werden.

Bäume kommen im Herbst

Doch langsam zeichnet sich ein Ende des Nadelöhrs ab. «Die Bauarbeiten zur Sanierung und Aufwertung der Hermann-Keller-Strasse stehen kurz vor dem Abschluss. Derzeit wird der Deckbelag eingebaut und es werden diverse Abschlussarbeiten durchgeführt», teilt die Stadt mit. «Die Bauarbeiten befinden sich im Zeitplan, so dass der Verkehr Ende Juni wieder im normalen Verkehrsregime geführt werden kann: Die Lichtsignalanlage wird entfernt und das Einbahnregime aufgehoben.» Die Bus-Haltestelle «Stadtpark» in der Roberstenstrasse wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls wieder in Betrieb genommen, dafür kann die provisorische Haltestelle beim Parkweg aufgehoben werden.

An der Hermann-Keller-Strasse sind in den vergangenen Monaten verschiedene Werkleitungen saniert worden. Zudem wurden im Strassenraum verkehrsberuhigende Zonen geschaffen und mit einer Baumallee zwischen dem Storchennest-Turm und dem Stadtpark West versehen. «Die Baumgruben wurden bereits erstellt, die Pflanzung der Bäume erfolgt im Herbst», heisst es weiter.

Kosten von 3,8 Millionen

Die Stadt Rheinfelden investiert rund 3,8 Millionen Franken in diese Erneuerung und Aufwertung des östlichen Zugangs zur Altstadt. Einen entsprechenden Kredit genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Einwohnergemeinde-Versammlung im Dezember 2024. Begonnen haben die Bauarbeiten im April 2025, sie laufen also schon über ein Jahr.