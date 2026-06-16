Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

MÖHLINER SENIOREN IM ELSASS

  16.06.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vereinsreise der «Senioren für Senioren» Möhlin führte zuerst nach Ungersheim: ein Dorf wie aus vergangenen Jahrhunderten, liebevoll rekonstruiert und voller Leben. Man hörte das Klopfen des Schmieds, roch das frische Holz der Drechslerwerkstatt; Störche ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote