MÖHLINER SENIOREN IM ELSASS

Die Vereinsreise der «Senioren für Senioren» Möhlin führte zuerst nach Ungersheim: ein Dorf wie aus vergangenen Jahrhunderten, liebevoll rekonstruiert und voller Leben. Man hörte das Klopfen des Schmieds, roch das frische Holz der Drechslerwerkstatt; Störche ...

Die Vereinsreise der «Senioren für Senioren» Möhlin führte zuerst nach Ungersheim: ein Dorf wie aus vergangenen Jahrhunderten, liebevoll rekonstruiert und voller Leben. Man hörte das Klopfen des Schmieds, roch das frische Holz der Drechslerwerkstatt; Störche klapperten auf den Dächern, und die malerischen Fachwerkhäuser erzählten Geschichten aus einer anderen Zeit. Beeindruckend, wie dieses Freilichtmuseum die elsässische Kultur bewahrt. Nach einem Mittagessen im Hôtel au Riesling erreichte man Riquewihr: mittelalterliche Stadttore, enge Gassen, farbenfrohe Fachwerkhäuser und liebevoll dekorierte Fassaden liessen viele Handy-Kameras klicken. Einige bummelten durch die Gassen, andere gönnten sich ein Eis, ein Bier oder stöberten in kleinen Boutiquen. Die Heimfahrt führte erneut durch die idyllische Weinlandschaft, vorbei an Mulhouse und zurück nach Möhlin. (mgt)