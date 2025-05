Möhliner Schüler kicken sich in den Final

Zehn Jungs der Klassen S1a/S1c aus dem Steinli-Schulhaus in Möhlin nahmen mit ihren Klassenlehrpersonen und ihren Coaches in Mellingen am UBS Football Cup teil – und kehrten als Gewinner des Turniers zurück! Nun dürfen sie am 11. Juni nach Basel an den Finaltag.

Es zeigte sich, dass die Jungs, die alle im Verein spielen und sich teilweise auch schon länger auf dem Platz kennen, durch ein super Zusammenspiel dem Gegner überlegen waren. Nach dem 2:1-Sieg im Finalspiel – der Torhüter parierte zehn Sekunden vor Schluss einen Penalty – waren der Jubel und die Erleichterung riesig und der Traum von der Qualifikation für den Final vom 11. Juni 2025 in Basel Realität geworden.

Nun wird sich zeigen, wie das Team gegen die Besten aus allen Kantonen mithalten kann. (mgt)