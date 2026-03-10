Möhliner Radballnachwuchs punktet an Schweizermeisterschaften

Den Anfang machten die Spielerinnen und Spieler aus der U15. Miles Roth und Finn Bollinger starteten mit einer Niederlage gegen Frauenfeld, konnten sich dann aber gegen beide St. Galler Mannschaften durchsetzen.

Finn Hilpert und Nico Battilana sowie Amelie und Salome Lauber hatten an diesem Tag denselben Spielplan und taten es ihnen auch resultatmässig gleich. Alle Möhliner Teams erreichten dadurch sechs Punkte und klettern in der Tabelle nach oben. In der U13 starteten Keith Freiermuth und Damien Brombach sowie Julian Spiess und Zedd Pease in die Meisterschaften. Auch bei ihnen standen jeweils dieselben Gegner auf dem Spielfeld und auch sie konnten beide gegen Pfungen 3 einen Sieg einfahren. Die anderen Pfungener Teams sowie Oftringen erwiesen sich als zu stark für die Möhliner Jungmannschaften. Elia und Renato Bianco verbuchten einen erfolgreichen Tag in der 2. Liga. Alle vier Spiele konnte das Duo für sich entscheiden, zum Teil deutlich. Damit klettern die beiden nach der zweiten Runde an die Tabellenspitze. Fabian Masero-Burch und Marc Graf trafen auf den Tabellenführer der Nati B, Schöftland, denen sie sich knapp geschlagen geben mussten. Auch gegen Pfungen reichte es nicht zum Punktgewinn. Das letzte Spiel gegen St. Gallen erwies sich als ausgeglichener Schlagabtausch, nach dem sich die Teams die Punkte teilten. (mgt)