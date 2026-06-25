Möhliner Judokas glänzen

Am Freundschaftsturnier in Pratteln lieferten sich 33 Nachwuchsathleten aus den Clubs Möhlin, Magden und Pratteln sowie Kinder aus dem Schulsport von Pratteln spannende Kämpfe und zeigten eindrücklich, was sie im Training erarbeitet haben.

Vom Judoclub Möhlin dürfen sich mehrere Wettkämpfer und Wettkämpferinnen über eine bronzene, silberne oder gar goldene Auszeichnung freuen. Organisiert hatte den Anlass der «Judo & Ju Jitsu» Club Pratteln. Judo basiert auf festen Werten wie Respekt, Höflichkeit und Freundschaft. Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass der Partner auf der Matte kein Feind ist, sondern jemand, der ihnen hilft, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Nach dem Kampf schüttelt man sich die Hand – unabhängig davon, wer gewonnen oder verloren hat. (mgt)