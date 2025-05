Möhliner holt EM-Bronze und SM-Gold

Europa- und Schweizermeisterschaft der Gehörlosen

Der Möhliner Badmintonspieler Marvin Müller konnte an Europa- und Schweizermeisterschaften jeweils zwei Medaillen holen. Auch sein Bruder Danny gewann an der Schweizermeisterschaft zwei Medaillen.

Der 20-jährige Marvin Müller aus Möhlin holte an der Badminton-EM der Gehörlosen in Brno (Tschechien) Ende April im Herren Doppel die Bronzemedaille zusammen mit Zeno Baldegger. Zwei Wochen später stand Marvin Müller an den Schweizermeisterschaften in Schüpfen (BE) der Gehörlosen im Einsatz. Auch diese verliefen sehr erfolgreich. Er musste sich nur im Final gegen seinen EM-Doppelpartner Zeno Baldegger geschlagen geben und holte Silber.

Im Mixed wurde er zusammen mit Yuliia Bovt sogar Schweizermeister. Auch seinem zwei Jahre älteren Bruder, Danny Müller, lief es sehr g ut. I m Ei n zel w u rde er hinter Baldegger und seinem Bruder Marvin Dritter und im Doppel verlor er das Finale gegen seinen Bruder und holte sich die Silbermedaille. Die beiden Brüder Marvin und Danny Müller sind durch ihre tollen Leistungen auch für die Deaflympics (Olympiade der Gehörlosen) selek tioniert worden. Diese finden im November in Tokio (Japan) statt. (mgt)